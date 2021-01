Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pendant longtemps, nous nous sommes habitués au fait que les jeux les plus populaires étaient des versions récentes. Cependant, l’industrie a changé ces dernières années et les jeux du moment changent constamment et les titres arrivés il y a des années ont l’opportunité d’avoir le succès qu’ils méritaient au début ou tout simplement d’avoir un second souffle. Il semble que ce dernier soit arrivé à Rust, un jeu qui a connu le succès il y a quelques années et qui revient maintenant en 2021 au sommet.

Au cours des dernières semaines de 2020, plusieurs streamers populaires sont revenus à Rust. Parmi eux, Shroud, Pokimane, Disguised Toast, Sodapoppin et Myth dans la scène anglo-saxonne. Quelque chose de similaire s’est produit dans notre région, puisque des personnalités comme Ibai, AuronPlay, The Grefg et ElRubius y jouent également.

La popularité de Rust auprès des streamers et des créateurs de contenu lui a permis de recevoir un second vent de popularité. Pour commencer, nous avons atteint un sommet à plus d’un million d’utilisateurs simultanés sur Twitch le 3 janvier.

Au moment d’écrire ces lignes, Rust a 856 600 téléspectateurs sur Twitch. Avec cela, il surpasse les titres très populaires comme Fortnite et League of Legends, qui comptent un peu plus de 160000 téléspectateurs simultanés. Il bat également de loin la catégorie Just Chatting, qui compte 272 100 téléspectateurs.

Le succès de Rust se reflète également dans Steam

Ce nouveau succès de Rust ne se reflète pas seulement dans différents sites de streaming. Cela se reflète également dans les ventes du jeu de survie et dans sa base d’utilisateurs.

Ce qui se passe, c’est qu’aujourd’hui, Rust a atteint un pic d’utilisateurs de 134 483 utilisateurs. C’est l’occasion où il a eu le plus d’utilisateurs connectés de son histoire, dépassant le sommet atteint en avril 2020. Aussi, au moment de la rédaction de cet article, il s’agit du troisième jeu avec le plus d’utilisateurs de Steam simultanés, étant seulement dépassé pour Dota 2 et Counter-Strike: Global Offensive.

Ce n’est pas tout, car Rust a également atteint le sommet du monde Steam le plus vendu au monde. Cela signifie que le jeu qui a fait ses débuts en 2018 est celui qui a généré le plus de revenus grâce aux ventes dans ce magasin ces derniers jours.

S’il est clair que la popularité croissante de Rust est loin d’être la même que celle que nous avons vue avec Among Us, c’est un autre exemple de jeu qui peut trouver une nouvelle vie grâce à la communauté des streamers. Nous verrons si sa popularité continue d’augmenter et pour combien de temps il reste le jeu du moment.

Rust est disponible sur PC depuis avril 2018. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.