Les jeux The Witcher ne sont pas exclusifs aux PC ou aux consoles. CD Projekt RED expérimente la franchise sur les appareils mobiles depuis 2011 et le plus récent à rejoindre le catalogue est The Witcher: Monster Slayer, un jeu de réalité augmentée similaire à Pokémon Go.

Développé par Spokko, un studio interne de CD Projekt, le jeu propose de chasser les monstres d’une manière similaire au jeu Niantic. Nous devrons parcourir le monde réel pour les retrouver et les confronter avec une variété d’armes et de potions.

La bande-annonce montre un jeune homme marchant dans les bois avec son chien tout en vérifiant son téléphone. Après avoir été averti par une alerte mobile et le grognement de votre animal, lorsque vous visez une zone du terrain, vous pouvez voir un Leshen prêt à attaquer.

Selon le communiqué de presse, The Witcher: Monster Slayer a lieu des centaines d’années avant les aventures de Geralt of Rivia et les livres d’Andrzej Sapkowski.

Les monstres parcourent librement le pays en grand nombre, et la profession relativement nouvelle de « démoniste » est devenue indispensable à travers le continent. Le monde n’entendra plus parler de Geralt de Rivia pendant des centaines d’années. Vous devez prendre le relais, devenir un tueur de monstres d’élite et débarrasser le monde des bêtes sales.

‘The Witcher: Monster Slayer’: graphismes et aventures inspirés des jeux sur console

The Witcher: Monster Slayer promet des graphiques de niveau console et une expérience d’exploration dans laquelle nous devrons suivre et étudier les monstres avant de les affronter. Nous pourrons profiter de l’heure du jour et des conditions météorologiques réelles pour en profiter. Cela semble intéressant, car une partie des matchs de Geralt dans les jeux ne se déroule qu’à un certain moment de la journée.

Le jeu offrira également la possibilité de brasser des potions, des huiles, de fabriquer des bombes et des appâts pour attirer les monstres. Le concept de RPG se reflétera dans les options pour améliorer les compétences et notre équipe. Ses développeurs promettent missions d’un mode histoire inspiré par d’autres jeux de la série.

The Witcher: Monster Slayer et sa réalité augmentée se battent à la première personne sera disponible sur iOS et Android cette année. Pour le moment, la date de sortie n’a pas été révélée, bien qu’il soit possible qu’elle soit publiée à la fin de 2020 alors que la fièvre pour la nouvelle saison de la série Netflix augmente.

Cette année a été difficile pour les jeux de ce genre à cause du COVID-19. Pour un échantillon suffisant Pokemon aller, qui a dû changer le concept d’errance dans les rues pour une expérience à la maison pour contourner l’isolement. Alors que les restrictions ont été assouplies dans de nombreux pays, de nouveaux cas de coronavius ​​positifs pourraient affecter le lancement du jeu CD Projekt RED.