Le site officiel du nouveau Pokémon détaille également le poids du téléchargement initial du jeu Nintendo Switch.

New Pokémon Snap est l’un des jeux les plus attendus que nous verrons arriver au premier semestre de cette année. Les propriétaires de commutateurs et les fans de poke pourront enfin profiter de cette suite acclamée du classique N64 qui promet d’offrir une expérience plus robuste que ce que nous avons vu dans le jeu original des années 90. Parmi les améliorations que le jeu aura par rapport à son homologue 64 bits figurent précisément ses fonctions de jeu en ligne, qui ont été mentionnées sur le site officiel du jeu, bien que Nintendo Il n’a fourni aucun autre détail.

Le nouveau Pokémon Snap pèsera 6,8 GoLa seule mention qui est faite est que le nouveau Pokémon Snap aura un support de jeu en ligne, laissant les détails spécifiques de cette fonction en ligne dans l’air. Cependant, compte tenu du type de jeu dont nous parlons, cela pourrait bien faire référence au possibilité d’échanger des photos avec d’autres joueurs, en tant que réseau social. Une idée que Nintendo elle-même a déjà explorée avec Miiverse.

Puisque New Pokémon Snap est un jeu conçu pour un seul joueur, il est étrange d’imaginer une sorte de modalité coopérative, dont les habitants de Kyoto auraient sans doute déjà parlé maintenant. Mais avec des exemples comme Animal Crossing: New Horizons, il est plus facile de penser à d’autres alternatives telles que le partage de cadeaux et d’autres types d’objets avec le reste de la communauté New Pokémon Snap.

Ce qui est un fait, c’est que, quel que soit le fonctionnement de votre section en ligne, le jeu nécessitera un abonnement à Passer en ligne pour utiliser ces fonctions en ligne. De même, il sera possible de sauvegarder nos données sur le cloud si nous sommes membres du service en ligne de la console.

En plus de ce détail, la page officielle révèle que le jeu aura un Poids de 6,8 Go. Évidemment, c’est son poids de départ, il pourrait donc augmenter avec tout type de mise à jour ou de correctif que le titre recevra à l’avenir. Il est important de prendre cela en considération si vous envisagez d’acheter sa version numérique.

Le nouveau Pokémon Snap sortira exclusivement sur Switch le 30 avril.

