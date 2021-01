Nouveau Pokémon Snap est le rêve devenu réalité de beaucoup de monstres de poche alors qu’ils attendaient une suite du titre original de la Nintendo 64, et enfin cette suite arrivera ensuite 30 avril 2021. Ainsi, comme il ne reste que quelques mois avant sa mise en vente, il est plus que normal que sa publicité ait déjà commencé, et maintenant nous pouvons voir à quoi ressemble cet univers de cette nouvelle région grâce à un vidéo commerciale qui a été partagé pour le utilisateurs Japonais (mais nous le voyons aussi et nous sommes enchantés par ce monde).

Le nouveau Pokémon Snap révèle plusieurs des créatures qui y apparaîtront dans leur habitat naturel

Étant donné que la dernière vidéo commerciale qui a été partagée depuis New Pokémon Snap a un bloc régional, c’est-à-dire que si nous ne vivons pas au Japon, nous pouvons oublier de la voir, c’est grâce au portail anglophone Nintendo Everything que nous y avons accès. Ainsi, dans les 16 secondes intenses que cela dure, nous pouvons voir comment plusieurs des créatures qui errent dans la région de Lensis sont prises en photo, et c’est dans cette zone que nous pouvons voir comment les monstres de poche vivent à l’état sauvage et comment ils se rapportent aux autres créatures, mais aussi à l’environnement.

De cette façon, et avec cette nouvelle vidéo sous le bras, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à attendre la fin du mois d’avril pour dépoussiérer notre appareil photo et commencer à prendre des centaines de milliers de photographies de chacune des créatures qui en feront partie. de New Pokémon Snap. Et vous, aviez-vous joué au titre original de la Nintendo 64 et attendiez-vous maintenant avec impatience un nouvel opus ou êtes-vous de ceux qui vont commencer dès maintenant dans l’art de prendre des photos de Pokémon?

