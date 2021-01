De nombreux joueurs ont apprécié Pokémon Snap en son temps, un titre qui a mis de côté l’idée de capturer ces magnifiques créatures pour laisser place à la prise de la caméra et y en apprendre un peu plus sur elles en prenant des captures intéressantes. De cette façon, avec une idée aussi intéressante devant nous, il est temps de s’adapter aux temps nouveaux, cette fois avec une nouvelle version pour Nintendo Switch.

Récemment, grâce à une nouvelle bande-annonce présentée comme une grande surprise, nous avons pu connaître non seulement les grandes caractéristiques du travail, mais aussi sa date de sortie. Mais pour entrer un peu plus dans les détails, le moment est venu de jeter un coup d’œil sur le site officiel de Nintendo et d’approfondir un peu plus ce que ce grand travail a à offrir.

Nouveau Pokémon Snap | La société Pokémon

New Pokémon Snap a non seulement une grande variété de créatures que nous pouvons photographier, mais il semble qu’il inclura des fonctions en ligne, bien que pour le moment la société n’ait pas partagé beaucoup de détails à ce sujet. Mais si on creuse un peu plus dans la recherche, on trouve quelque chose de vraiment important pour les joueurs et c’est-à-dire ni plus ni moins, que votre poids sur Switch, où il est dit qu’il occupe un total de 6,8 Go dans la console.

Ce qui a été confirmé, c’est que nous aurons la possibilité de sauvegarder dans le cloud, quelque chose de vraiment intéressant pour ne jamais perdre notre partie ou nos captures. Ce qu’il faudra attendre, c’est d’en apprendre un peu plus sur ce travail ambitieux qui se présente comme un grand mystère pour les joueurs de Nintendo Switch et qui apportera toutes sortes de réponses. au 30 avril de cette année.