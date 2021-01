L’année dernière 2020, nous avons appris que Nouveau Pokémon Snap Il était développé exclusivement pour Nintendo Switch, donc les fans du jeu de photographies de la plus que mythique Nintendo 64 auraient une nouvelle opportunité, cette fois avec quelques créatures supplémentaires. Ainsi, depuis, nous n’avions rien su, jusqu’à aujourd’hui, date à laquelle Date de lancement, ainsi que quelques autres détails plus, y compris le nombre total de monstres de poche qui nous attendront pour prendre les meilleures photos de ce monde et du prochain.

Le nouveau Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch le 30 avril 2021

C’est grâce à une nouvelle bande-annonce partagée via les réseaux sociaux que nous avons pu en apprendre davantage sur New Pokémon Snap, dont nous savons maintenant qu’il arrivera Nintendo Commutateur le prochain 30 avril 2021, donc l’attente n’est que d’environ trois mois de plus. De cette façon, dans la bande-annonce, nous voyons plusieurs des différentes créatures que nous pouvons prendre en photo, issues des 8 générations existantes à ce jour, et, comme cela a également été confirmé, le nombre total d’entre eux sera supérieur à 200 (ce qui est bien inférieur au nombre total de Pokémon, mais compte tenu des caractéristiques du jeu, c’est plus que compréhensible). Vous avez le choix entre des monstres de poche pour prendre les meilleures photos possibles! Ainsi, dans la région de Lensis nous explorerons, avec le professeur et son assistant, un nouveau phénomène connu sous le nom de «Lúmini», ce qui fait briller les Pokémon la nuit. À quoi cela est-il dû?

Voir également

De cette façon, avec la nouvelle bande-annonce sous le bras, mais aussi avec une autre image artistique dans laquelle on peut voir les protagonistes du jeu et le professeur Pokémon qui se chargera de nous guider, nous n’avons d’autre choix que d’être patients, mais, en attendant, nous pouvons commencer à choisir le meilleur objectif photographique. Et vous, avez-vous joué au jeu Nintendo 64 original et attendez maintenant comme la pluie cette suite actuelle ou allez-vous vous lancer dans le monde de la prise de photos avec ce nouvel opus?

Source, source 2, source 3

en relation