Nintendo remplit progressivement son calendrier de sortie pour les premiers mois de l’année. La société a révélé plus de détails sur New Pokémon Snap, le nouvel épisode de la série né sur Nintendo 64, tôt le matin.

Le titre pour Nintendo Switch récupérera le concept général de la tranche de 1999, mais adaptera tout aux normes modernes. Si vous êtes enthousiasmé par cette première, vous serez heureux d’apprendre qu’elle a enfin une date de sortie.

Des détails sur la région Lental, ses créatures et ses personnages ont été révélés. D’autre part, Nintendo a confirmé le prix du titre et a déclaré que le nouvel opus satisfera les fans de la saga.

Quand New Pokémon Snap fera-t-il ses débuts?

Nintendo a expliqué que New Pokémon Snap permettra aux joueurs de devenir photographes et de voir certaines de leurs créatures préférées sous un nouvel angle. Le titre emmènera les fans dans la région de Lental, où ils rencontreront le professeur Espejo et son assistante Rita.

Il sera possible d’explorer différentes zones de Lental pour voir des Pokémon dans leur habitat naturel. Les créatures pourront interagir avec l’utilisation de Fluffruit, un fruit spécial qui attire même les créatures les plus insaisissables.

Le professeur Mirror évaluera les photos du joueur en fonction de divers facteurs. De cette façon, vous pouvez terminer des enquêtes, progresser dans l’aventure et remplir le Photodex. Pour explorer Lental, les joueurs auront à leur disposition un véhicule spécial appelé NEO-ONE, qui sera conduit automatiquement.

Si vous voulez essayer cette aventure, gardez à l’esprit que New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril. Le titre sera vendu en format physique et numérique pour 59,99 $ US. Votre téléchargement eShop nécessitera 6,8 Go gratuits. Voici sa nouvelle bande-annonce:

En prenant des photos, en aidant le professeur Mirror dans ses recherches et en développant votre Photodex dans #NewPokemonSnap, vous pourrez peut-être voir les Pokémon ressembler et se comporter de différentes manières qu’avant lorsque vous retournerez dans leurs habitats! Https: //t.co/XAUNxM3Izq pic.twitter.com/ANmYMPTUY3 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 janvier 2021

“Ce nouveau jeu est un ajout amusant à la solide gamme de titres Pokémon disponibles sur Nintendo Switch, et nous avons hâte de voir les photos de tout le monde lorsque New Pokemon Snap sera lancé le 30 avril”, a déclaré Nick Chavez, vice-président des ventes et Marketing Nintendo of America.

Le nouveau Pokémon Snap sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 30 avril. Dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées à la franchise.