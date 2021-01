Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après son lancement à la mi-2020, Ninjala s’est avéré être un succès et ne pouvait pas commencer la nouvelle année d’une meilleure manière qu’avec une nouvelle saison et un nouvel épisode de l’anime basé sur le jeu et c’est précisément ce que GungHo Online Entertainment a fait pour. début 2021.

Comme prévu, la saison 4 vient de commencer dans le titre en ligne et cette fois elle a coïncidé avec le lancement de You’re the Star, le nouvel épisode de l’anime. Dans celui-ci, l’histoire d’Emma a été révélée, une danseuse talentueuse qui a un pouvoir ninja particulier.

Dans un nouvel épisode d’un peu plus de 10 minutes, le passé d’Emma, ​​l’un des personnages que vous pouvez trouver dans Ninjala, est découvert. Cette fille a un sens de l’ouïe qui est amélioré quand elle danse, quelque chose de phénoménal et ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’elle l’utilise pour arrêter les criminels et contrecarrer leurs plans.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ninjala a déjà été téléchargé plus de 5 millions de fois.

Emma la danseuse ninja

Donc, pendant la journée, Emma est une danseuse qui recueille des informations en faisant ses pas de danse et la nuit, elle distribue la justice avec ses mouvements de ninja, en secret, bien sûr. Pourtant, un jour Lauren Warren, recruteur de jeunes talents, découvre la relation entre la danseuse et la justicière et lui propose de réaliser ses rêves et de devenir la célèbre danseuse qu’elle voulait être puisqu’elle a découvert qu’avec sa danse elle pouvait faire le d’autres enfants heureux dans l’orphelinat où il a grandi. Avant de continuer, nous vous informons que les détails clés du chapitre sont révélés ci-dessous, nous vous invitons donc à le visionner si vous souhaitez découvrir la surprise par vous-même.

Eh bien, il s’avère que le mystérieux dépisteur de talents est en fait un ninja qui travaille pour la World Ninja Association (WNA) et révèle à Emma qu’elle est également d’origine shinobi. Warren explique que puisque beaucoup de gens pensent qu’être un ninja est maléfique, les membres de cet héritage ninja ont dû vivre en cachant leur véritable identité et propose enfin d’aller à l’académie Ninja pour développer leurs compétences, ce à quoi le jeune ninja est d’accord. .

La saison 4 de Ninjala a déjà commencé et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités

La nouvelle saison a déjà commencé à Ninjala et sera disponible jusqu’au 24 mars à 19h59 (heure de Mexico). Comme lors des saisons précédentes, pendant cette période les joueurs pourront se procurer de nouveaux objets et cette fois ils auront le thème de la saison d’hiver. Certains objets peuvent être obtenus avec le Ninjala Pass.

Comme nous l’avons mentionné il y a des semaines, cette saison, l’un des ajouts les plus importants serait la nouvelle scène de Fort Riverdale, qui serait basée à Londres et aurait de nombreux nouveaux éléments interactifs.

En outre, certains ajustements ont été apportés au classement et au gain de points après les saisons, en équilibrant les dégâts de certaines armes ninja et en améliorant la qualité de vie et l’interface utilisateur. Vous pouvez jeter un œil au contenu déjà disponible dans la vidéo ci-dessous.

Les cartes à collectionner Ninjala seront bientôt disponibles

Cette mise à jour montre également la prise en charge des cartes à collectionner Ninjala, qui seraient mises en vente au début de 2021 et pourraient être analysées à la recherche d’objets exclusifs dans le jeu. Vous devez garder à l’esprit qu’ils ne seront pas disponibles dans toutes les régions et qu’il n’y a malheureusement pas de pays d’Amérique latine.

En attendant une éventuelle vente dans cette région, nous vous laissons un teaser vidéo du déballage officiel de ces cartes.

Qu’avez-vous pensé des changements apportés à Ninjala? Avez-vous aimé le nouvel épisode de l’anime? Souhaitez-vous obtenir les cartes à collectionner Ninjala? Dites le nous dans les commentaires.

Ninjala est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

