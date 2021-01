Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon s’est fait connaître en Occident avec l’arrivée de sa série animée dans le lointain 1996 et a été si bien accueilli que peu de temps après, en 1999, ils ont sorti le jeu de cartes à collectionner TCG ou TCG. Au départ, les cartes de la première édition avaient la valeur de n’importe quel objet de collection, mais au fil du temps, elles sont devenues les cartes les plus précieuses de l’histoire et il est courant aujourd’hui, près de 20 ans après leurs débuts, qu’elles sont vendues à des prix exorbitants. Eh bien, 2020 a commencé avec l’un de ces cas curieux, puisqu’un record de ventes a été battu lors d’une vente aux enchères.

En raison de la flambée des prix que les cartes Pokémon originales de première édition ont connu ces dernières années, il est courant d’entendre des packs de première édition ou même des cartes individuelles vendues à des centaines de milliers de dollars.

Cependant, aucune boîte d’enveloppes scellée en usine n’avait atteint le chiffre qui avait atteint celui qui avait été mis aux enchères le 15 janvier à Heritage Auctions. Selon ce site de vente aux enchères, une première édition non ouverte de Pokémon Booster Box (1999) a été vendue pour 408 000 $ US, ce qui en fait la première boîte du genre à atteindre un tel prix.

La demande d’objets de collection Pokémon d’élite continue de monter en flèche à Heritage Auctions, qui a vendu une boîte de boosters scellée de base Pokémon First Edition (Wizards of the Coast, 1999) pour un record du monde de 408000 $ jeudi après-midi. Http://t.co/cKlFxFwLkA #pokemongo #nintendo pic.twitter.com/nXaBhsVNFl – Heritage Auctions (@HeritageAuction) 15 janvier 2021

La valeur des anciennes cartes Pokémon bat des records

Pour vous donner une idée, chaque paquet scellé contient 36 enveloppes, à l’intérieur desquelles se trouvent 11 cartes à collectionner. Cependant, toutes les cartes ne peuvent pas être spéciales, elles ne peuvent être trouvées qu’entre 2 ou 1 vraiment précieuse, comme la carte Charizard. C’est précisément là que réside la spéculation sur le marché des paquets. Il est presque impossible de savoir si un colis ou une enveloppe de lettres vaut l’argent pour lequel il est vendu, mais vous ne le découvrez que lorsque vous l’avez ouvert. Cela dit, les acheteurs peuvent dépenser des milliers de dollars et parfois faire des bénéfices et parfois non.

Lors de la même vente aux enchères, qui a eu lieu le 14 janvier via Heritage Auctions, 2 cartes de la série ont également été vendues aux enchères. L’un d’eux était précisément un holographique Charizard, le mieux évalué, avec le plus haut niveau de qualité, pour lequel il atteignait un prix de 300 000 $ US. La seconde était une carte encore plus rare, car c’est le modèle que Wizards of the Coast, la société en charge de la distribution des cartes, a fait pour présenter la proposition à Nintendo et conserver la licence pour distribuer les objets de collection en Occident. Seuls 2 prototypes ont été fabriqués, à l’image de Blastoise, et on ne sait pas ce qui est arrivé à l’autre. En raison de toute cette rareté, la carte devait atteindre 100 000 $, mais elle a fini par se vendre 360 ​​000 $.

#HeritageLive La frénésie # Pokémon se poursuit: Pokémon Charizard # 4 First Edition Base Set Rare Hologram Trading Card (Wizards of the Coast, 1999) PSA GEM MT 10 rapporte 300 000 $ à la vente aux enchères de bandes dessinées et de bandes dessinées de Heritage Auctions.https: // t. co / 4OLEDHQC4j # PokemonCollector pic.twitter.com/FnDpIYVNAG – Heritage Auctions (@HeritageAuction) 14 janvier 2021

#HeritageLive # Pokémon Blastoise # 009 / 165R Présentation commandée Galaxy Star Hologram (Wizards of the Coast, 1998) CGC NM / Mint + 8.5 – le seul connu à exister – écrase l’estimation pré-enchère de 100000 $ avant de remporter une enchère gagnante de 360000 $. : //t.co/wdisswQjXB pic.twitter.com/vzDmk67pXR – Heritage Auctions (@HeritageAuction) 14 janvier 2021

Ainsi, les cartes Pokémon sont devenues un passe-temps dans lequel de nombreuses personnes ont commencé à investir de grosses sommes d’argent. En 2020, cette entreprise a gagné en popularité parce que des célébrités et des youtubeurs comme Logan Paul ont manifesté beaucoup d’intérêt pour la collecte de lettres étranges et pour l’achat et l’ouverture de boîtes scellées dans des émissions qui ont attiré des millions de téléspectateurs.

Et vous, que pensez-vous d’investir dans les cartes Pokémon? Pensez-vous que ces objets de collection deviendront plus précieux? Dites le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé des cartes Pokémon pour vous dire que nous avons récemment appris qu’un magicien renommé allait permettre à The Pokémon Company de commercialiser à nouveau des cartes avec un Pokémon psychique qui était censé être basé sur son image. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les Pokémon en visitant cette page.

