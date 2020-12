Il y a quelques mois, Jeux de rock star avait soumis une offre de 970 millions de dollars pour prendre le contrôle de Codemasters, cependant, Arts électroniques a décidé de lancer une offensive plus attractive de près de 1,2 milliard de dollars, lui permettant d’acheter auprès du studio leader des jeux de course.

Codemasters Il a un grand héritage dans l’industrie du jeu vidéo, depuis sa création en 1985, il a été présent sur plusieurs générations de consoles et a transcendé non seulement en raison de la qualité des produits qu’il a développés, mais aussi en raison de certaines décisions controversées.

L’entreprise fondée par Richard et David chéri Il a été interrogé pour la publication de titres pour Nintendo (NES) sans la licence du grand N. Cette manœuvre a été réalisée par l’intermédiaire du distributeur Camerica et les cartouches étaient de couleur dorée, l’une des plus énigmatiques était Les aventures fantastiques de Dizzy.

Depuis de nombreuses années, Étourdi était considérée comme la mascotte officielle de Codemasters, tandis que Monde sensible du football a permis à cette entreprise d’atteindre un excellent positionnement médiatique et commercial dans les années 90.

Bien que la librairie de l’acquisition récente de EA a été caractérisée par le genre de conduite, il existe d’autres franchises telles que Suzerain et Opération Flashpoint qui a réussi à se faire une place dans l’industrie, et il y en a aussi d’autres qui sont passés sans douleur ni gloire comme ce fut le cas de Turning Point: Fall of Liberty.

Il faut une grande pertinence que Arts électroniques possède maintenant des licences comme Saleté, la grille et Ruée, pour n’en nommer que quelques-uns, garantissant que vous serez l’éditeur avec la plus grande part de marché dans le segment des courses et que vous disposerez d’un large éventail d’alternatives avec lesquelles rivaliser Forza Horizon / Sport automobile et Grand tourisme, exclusifs à Xbox et PlayStation, respectivement.

Les droits de championnat de Formule 1 sont sans aucun doute l’un des principaux atouts de cette nouvelle génération de consoles, puisque depuis 2009, Codemasters a réussi à mettre la barre très haut dans chacune des livraisons annuelles. Avec cette manœuvre, EA fait appel au passé quand il y a quelques décennies, il était en charge de la création de jeux pour cette compétition.

Malgré l’ampleur de la transaction d’un million de dollars et le catalogue de propriétés intellectuelles détenu par la firme lancé par les frères Darling, Arts électroniques fait face au défi de ne pas s’engager erreurs passées, faisant référence à des franchises extinctives ou à des équipes créatives qui ont mieux travaillé lorsqu’elles jouissaient de leur propre indépendance.

À l’heure actuelle, la volonté des géants technologiques d’absorber d’autres studios est devenue une tendance et il ne faut pas exclure qu’au cours des premiers mois de l’année suivante, il y aura des annonces tendant à modifier davantage l’industrie du divertissement.

