Après au moins sept ans de développement, Cyberpunk 2077 C’est sans aucun doute le jeu le plus attendu du reste de l’année et de la génération. Le CD polonais RPG Projekt RED arrive prochainement 19 novembre sur PS4, Xbox One et PCBien qu’il soit également compatible avec PS5 et Xbox Series X au lancement, grâce à la rétrocompatibilité.

Ses managers continuent d’alimenter la communauté avant le lancement attendu et il y a quelques heures ils ont célébré la troisième édition de leur Night City Wire, un événement digital avec plus de détails et deux nouvelles bandes-annonces. Dans l’un d’eux, nous pouvons jeter un œil à plusieurs emplacements de la ville, et dans l’autre, les groupes disponibles dans le jeu sont passés en revue.

Profitant de l’attention, l’étude a révélé dans ses réseaux sociaux les exigences minimales et recommandées Pour la version PC, la plate-forme dans laquelle de nombreux joueurs choisiront de se plonger Cyberpunk 2077. Ce qui est le plus frappant, c’est que nous n’aurons pas besoin d’un serveur NASA pour y jouer; les exigences minimales sont plus que faibles pour un PC 2020, ce qui ouvrira la porte à de nombreux joueurs dotés d’un équipement modeste.

Configuration minimale requise pour Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Exigences minimales pour PC

Système d’exploitation: Windows 7/10 Processeur DirectX 12 64 bits: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310 RAM: 8 Go Graphiques: NVIDIA GTX 780 3G / AMD Radeon RX 470 Stockage sur disque dur: 70 Go HDD (SSD recommandé)

Configuration PC recommandée

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits DirectX: 12 Processeur: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200GRAM: 12 Go Graphiques: NVIDIA GTX 1060 6G / AMD Radeon R9 Fury Stockage sur disque dur: 70 Go SSD