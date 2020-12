Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le 15 novembre 2001, le monde a rencontré Halo: Combat Evolved sur la Xbox naissante, un titre qui marquerait le début d’une nouvelle histoire du jeu, cette fois de la main de Microsoft et qui deviendrait finalement l’un des franchises phares de l’entreprise et de sa division jeux vidéo. 20 ans plus tard, le monde pouvait voir la nouvelle étape de Halo avec Halo Infinite, un jeu qui pourrait arriver le 15 novembre 2021.

Il y a quelques instants, Joseph Staten, directeur de campagne pour Halo Infinite, a annoncé que le nouvel opus de la franchise fera ses débuts à l’automne 2021, qui se situe entre septembre et décembre. Au milieu du battage médiatique pour ce que beaucoup considèrent comme la lumière au bout du tunnel pour ce projet qui a souffert de doutes et d’incertitudes ces derniers temps, Bonnie Ross, la directrice de 343 Industries, a ajouté à l’attente en faisant allusion à la date à laquelle le match pourrait être sur le marché.

Selon un post de Bonnie Ross sur son compte Twitter officiel, où elle était fière des progrès réalisés par l’équipe de développement Halo Infinite, la livraison pourrait débuter le 15 novembre 2021. Pourquoi? Comme l’a souligné le patron du 343i, le 20e anniversaire de Halo aura lieu à cette date, il est donc très probable que Microsoft, Xbox et 343i fêteront en grand avec les débuts du très attendu Halo Infinite.

Si fière du travail accompli par cette équipe et impatiente d’en partager plus bientôt. Automne 2021 … hmm, quelqu’un n’a-t-il pas un anniversaire à venir? https://t.co/gB2ulpkx4J – Bonnie Ross (@PlutonForEver) 9 décembre 2020

En revanche, les propos de Ross font immédiatement penser à la fin de la publication de Joseph Staten dans Inside Infinite, un espace au sein de Halo: Waypoint dédié au nouveau jeu, où il souligne que Halo Infinite est le jeu qu’il avait imaginé il y a 20 ans et cela n’a été possible qu’avec la technologie et les progrès d’aujourd’hui.

Jusqu’à présent, nous pouvons confirmer que Halo Infinite fera ses débuts à l’automne 2021, avec des plans de lancement sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC, mais il n’y a pas encore de date officielle. Cependant, il n’est pas fou de penser que la Xbox ne laissera pas passer la fête des 20 ans de Halo et plus car ils ont lieu au début des fêtes de fin d’année 2021.

