Avec le lancement d’une nouvelle génération, beaucoup se demandent encore quelle est la différence entre le Xbox Série X | S et la PS5. Lors d’une récente réunion d’investisseurs, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a été interrogée sur cette question. De cette façon, L’exécutif a souligné Game Pass et l’acquisition de Bethesda comme l’un des points les plus importants pour Xbox.

Bien que Nadella ait offert une réponse assez complète, il a commenté que Microsoft est «concentré sur les jeux». C’est ce qu’il a commenté sur le tableau:

«Tout d’abord, nous sommes très enthousiasmés par le lancement de nouvelles consoles sur le marché. Nous nous sommes toujours efforcés de faire en sorte que notre communauté de joueurs compte sur nous pour produire les meilleures consoles de chaque nouvelle génération, puissantes et vraiment géniales à jouer. Et nous le soutenons avec le meilleur contenu avec la meilleure communauté. Mais la plus grande vision que nous avons est de nous assurer que les trois milliards de joueurs puissent profiter de leurs jeux, où et comme vous le souhaitez. Et c’est vraiment sur quoi nous bâtissons notre stratégie. Ils nous ont vu doubler notre offre de contenu avec l’acquisition de ZeniMax, ils nous ont vus faire progresser nos efforts communautaires et nos offres d’abonnement avec Game Pass. Et c’est ce que vous pouvez attendre de nous. Nous sommes absolument concentrés sur le jeu et nous nous assurons que les trois milliards de joueurs du monde obtiennent le meilleur contenu, la meilleure communauté et les meilleurs services cloud pour améliorer leurs expériences de jeu à l’avenir.

C’est sans aucun doute une position intéressante. L’accent est clairement mis sur le Game Pass et sur l’offre de l’expérience Xbox au plus grand nombre., Et ce, que ce soit via une série X | S, un appareil mobile ou, éventuellement, une télévision. De même, Microsoft a révélé pourquoi divers jeux fonctionnent mieux sur la PS5 par rapport à la Xbox Series X.

