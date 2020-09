Alors que la pandémie COVID-19 a vu de nombreuses entreprises, y compris Netflix, passer à permettre aux employés de travailler à plein temps à domicile, le fondateur de Netflix, Reed Hastings, n’est pas un fan. Alors que le travail de Netflix à domicile se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour protéger ses employés du COVID-19, Hastings a déclaré qu’il ne voyait aucun avantage à cette pratique.

Dans une interview avec le Wall Street Journal, on a demandé à Hastings s’il voyait des points positifs pour le personnel travaillant à domicile. « Non. Je ne vois pas de points positifs », a-t-il dit, « Ne pas pouvoir se réunir en personne, en particulier au niveau international, est un pur négatif. » Malgré cela, il a prédit que la plupart des employés continueraient à travailler au moins un jour de chez eux même après la fin de la pandémie.

Netflix compte près de 20 bureaux dans le monde, sans compter les lieux où les productions dirigées par Netflix sont tournées. Au sujet de ces productions, Hastings a indiqué qu’elles étaient «opérationnelles dans une grande partie de l’Europe et une grande partie de l’Asie», avec quelques productions démarrant également à Los Angeles. « L’espoir est que, jusqu’en septembre et octobre, nous pourrons vraiment obtenir – avec des tests appropriés – beaucoup plus de course », a-t-il déclaré.

La saison 2 de la série The Witcher de Netflix a commencé la production plus tôt que prévu en août, aux studios Arborfield à l’extérieur de Londres. Un certain nombre de photos sont sorties de l’ensemble montrant l’équipage travaillant avec des écrans faciaux, des masques et des barrières physiques entre eux.

