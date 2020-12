Jim Ryan dit qu’ils ont une responsabilité envers la communauté PS4

La nouvelle génération est arrivée, mais comme cela arrive souvent à chaque fois qu’il y a une transition similaire, le saut doit être progressif. Dans Sony Ils le savent et, malgré le fait que la PS5 soit déjà en magasin, ils prennent en compte les utilisateurs de PS4. Ce n’est pas pour moins, car il y a plus de 112 millions de consoles vendues Dans le monde entier. Ils l’ont annoncé avec l’arrivée intergénérationnelle de jeux comme Spider-Man Miles Morales ou le prochain Horizon Forbidden West.

C’est une chance de créer d’excellents jeux sur PS4 aussi longtemps qu’il le faudra à Jim RyanJim Ryan l’a clairement indiqué dans une interview avec le magazine Edge: “Nous pensons que nous avons une responsabilité envers la communauté Et c’est l’occasion de créer de super jeux sur PS4 aussi longtemps qu’il le faudra. Je pense que c’est la chose correcte et rationnelle à faire. Mais cela dit, avec le temps, vous verrez plus l’accent sur le développement de la PS5, qui sera l’essentiel. “

Une transition qui était plus directe dans la transition de la PS3 à la PS4Puisqu’il n’y avait pas une base de console aussi grande et qu’à cette époque, PlayStation devait aller plus loin en raison des résultats de son troisième système de jeu vidéo de bureau. Maintenant, après avoir installé plus de 112 consoles dans les foyers du monde entier, ils indiquent qu’il est juste que le processus soit plus lent.

Avec ces déclarations, il appartient à l’air de savoir ce qui va arriver futures versions PS5, comme Ratchet and Clank, Gran Turismo 7 ou God of War Ragnarok qui, initialement, sont annoncés exclusivement pour la console Sony de nouvelle génération.

