Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a publié une déclaration vidéo dans laquelle il aborde plusieurs controverses qui ont secoué l’entreprise ces derniers mois.

La déclaration – qui a été poussée sur les comptes sociaux avant l’événement Ubisoft Forward hier – traite des allégations récentes d’inconduite des employés d’Ubisoft, ainsi que de la fureur entourant son L’équipe d’élite de Tom Clancy jeu pour smartphone.

Concernant les allégations de faute, Guillemot a déclaré:

Cet été, nous avons appris que certains employés d’Ubisoft n’ont pas respecté les valeurs de notre entreprise et que nos systèmes n’ont pas réussi à protéger les victimes de leur comportement. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont été blessés. Nous avons pris des mesures importantes pour expulser ou sanctionner ceux qui ont enfreint nos valeurs et notre code de conduite et nous travaillons à améliorer nos systèmes et processus. Nous nous concentrons également sur l’amélioration de la diversité et de l’inclusivité à tous les niveaux de l’entreprise. Par exemple, nous investirons 1 million de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années dans notre programme d’études supérieures. L’accent sera mis sur la création d’opportunités pour les groupes sous-représentés, y compris les femmes et les personnes de couleur, de rejoindre et de prospérer chez Ubisoft.

Nous sommes au début d’un long voyage. Un vrai changement prendra du temps. Mais je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tout le monde chez Ubisoft se sente le bienvenu, respecté et en sécurité. Et pour reconstruire la confiance que nos équipes, nos fans et nos joueurs ont en nous.

10 septembre 2020

Tom Clancy’s Elite Squad – le nouveau titre mobile d’Ubisoft – a suscité des critiques en raison de la manière dont semble dépeindre un mouvement similaire à Black Lives Matter sous un jour négatif.

Guillemot a résolu ce problème avec la déclaration suivante:

Partout dans le monde, cette année continue d’être une période de troubles sociétaux. Je veux être clair. Ubisoft est synonyme d’égalité et de respect de tous. Malheureusement, l’un de nos jeux mobiles récents comprenait du contenu inapproprié. Ce genre de surveillance ne peut pas se produire. Nous mettons en place des garde-fous pour l’empêcher à l’avenir. Nous condamnons quiconque utilise notre jeu comme un proxy pour la haine ou la toxicité. Nous soutenons pleinement le mouvement Black Lives Matter. Et aujourd’hui, nous faisons un don supplémentaire au NAACP Legal Defence Fund.

Guillemot a également résisté aux appels à sa démission de l’entreprise, affirmant qu’il était «pleinement engagé à mener le changement chez Ubisoft et à s’assurer que nous défendions et incarnions toujours nos valeurs fondamentales. Dans l’entreprise, dans l’industrie, dans la communauté et dans nos jeux. «