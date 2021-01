David Jaffe revit l’un des meilleurs moments de God of War et quand il voit Kratos en action, il dit: “C’est mon garçon!”

David Jaffe est le créateur de la saga God of War et à qui l’on doit l’existence de Kratos et un style de jeu qui est passé, jamais mieux dit, à Jeux vidéo Olympus of Action. Depuis un certain temps maintenant, s’occupant d’autres tâches, la création a maintenant commencé à jouer à God of War sur PS4, le redémarrage qui a été publié en 2018, avec Cory Barlog à la barre.

Le créateur de la saga est visiblement ému au moment “ hommage ” du redémarrage de God of WarJaffe lui-même a encouragé diffusez votre jeu sur God of War, qui change radicalement l’approche avec laquelle il a conçu et magnifié la saga. De cette façon, nous pouvons tous voir leurs réactions aux aventures de Kratos et Atreus d’une manière plus directe, en étant plus facile de savoir si vous aimez ou non le cours que la licence a suivi. Justement, l’une de ces transmissions nous a laissé un moment épique. Bien que, oui, nous vous prévenions que nous allons vous parler et vous montrer l’une des scènes les plus épiques et inoubliables du jeu. Donc, si vous n’avez pas joué ou atteint ce moment, sachez que c’est un DIVULGACHER.

Le moment vient où Kratos, en quête de sa rédemption, doit se rendre à Helheim pour récupérer son mythique Lames du chaos, l’arme principale qu’il portait dans les jeux créés par David Jaffe, donnant aux joueurs une autre option et un style de combat différent de celui fourni par la hache Léviathan. Le créateur de God of War ne peut contenir l’émotion en voyant les épées et en les utilisant pour la première fois devant ses ennemis, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous.

“Ohh, c’est mon garçon. Salut, fils.”dit le bon vieux Jaffe, avec un sourire sur son visage, en même temps qu’il détruit les ennemis au moyen des épées du chaos. Dans un moment qui excite déjà tout amateur de saga Qu’il ait vécu ce moment, il est normal qu’il transmette un sentiment plus indescriptible au «père de l’enfant».

En fait, déjà plus calme, Jaffe a posté un tweet partageant le moment, remerciant Sony Santa Monica et Cory Barlog gardez les épées emblématiques du chaos vivantes et pertinentes. A quoi Barlog, actuel responsable de la marque, a déclaré: “Merci de l’avoir créée, en premier lieu, pour que vous puissiez profiter de mon propre récit thérapeutique.” N’oubliez pas que vous pouvez jeter un œil à notre analyse de God of War et qu’en 2021 l’arrivée de sa suite est prévue: God of War Ragnarok.

En savoir plus: God of War et David Jaffe.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');