Un certain nombre de développeurs de Skullgirls et du fabricant Indivisible Lab Zero ont annoncé leur départ du studio en raison d’allégations portées contre le concepteur principal Mike Zaimont.

Dans un message sur Twitter – tel que rapporté par GamesIndustry.biz – l’animateur principal Jonathan Kim a déclaré que le comportement de Zaimont avait été révélé en 2020, lorsque la société était sur le point de devenir un studio appartenant à ses employés. Pendant ce temps, il a été impliqué dans deux «incidents» qui ont conduit l’équipe à enquêter avec ses employés. Kim allègue que Zaimont «a abusé de sa position de pouvoir» avec des abus sexuels et une inconduite.

«Presque tous les employés ont raconté une histoire où Mike a abusé de sa position de pouvoir pour placer ses collègues dans des situations de stress inconfortables pendant des années, notamment: mentionner fréquemment ses organes génitaux, forcer un contact physique indésirable, faire des commentaires sexuels sur lui-même ou sur le corps des employés, insulter des collègues en privé ou devant d’autres collègues, ou en utilisant des détails très personnels pour menacer ou rabaisser des collègues lorsqu’ils n’acceptaient pas ce qu’il voulait ou n’agissaient pas de la manière qu’il souhaitait », a-t-il déclaré.

Le producteur d’art Brian Jun a corroboré l’histoire de Kim et a démissionné de l’entreprise. L’éditeur de Skullgirls et propriétaire de la propriété intellectuelle, Autumn Games, ainsi que le fabricant de Skullgirls Mobile Hidden Variable, ont publié une déclaration commune sur Twitter à la suite de ces accusations rendues publiques annonçant qu’il coupait les liens avec Lab Zero et Zaimont.

Nous avons contacté Zaimont pour obtenir des commentaires.











