Capcom a publié ce matin une déclaration pour discuter du piratage qu’il a subi début novembre. Dans un premier temps, la société a partagé quelques détails de l’attaque et a assuré qu’il n’y avait aucun type de risque pour les utilisateurs de ses réseaux.

Peu de temps après, un rapport a été révélé dans lequel il était détaillé que l’entreprise avait été attaquée avec le ransomware Ragnar Locker et qu’on lui avait demandé 11 millions de dollars pour divulguer toutes les informations volées. Malheureusement, l’étude d’aujourd’hui a confirmé que l’attaque avait compromis les données importantes de certaines personnes.

La société a expliqué en détail le type d’informations volées, ainsi que sa stratégie pour trouver les coupables. Il a également parlé de ses plans pour améliorer sa sécurité et prévenir de futures attaques.

Capcom reconnaît le vol d’informations et s’excuse

Dans sa déclaration, Capcom a officialisé le piratage et le vol d’informations importantes sur l’entreprise, ainsi que des données personnelles de certaines personnes liées à l’entreprise. L’étude s’est publiquement excusée pour tout problème que cela pourrait causer à l’avenir.

Pour être plus précis, nous savons que l’attaque a compromis les informations personnelles d’anciens membres de Capcom et d’employés actuels. Les noms, numéros de téléphone, adresses, informations de passeport et signatures ont été volés.

De même, des informations sur les ventes et des rapports financiers ont été volés. Les partenaires de Capcom en Amérique et au Japon ont également été touchés, les pirates ayant obtenu des données auprès des actionnaires et de divers services, tels que les ressources humaines.

Capcom a précisé qu’aucune des données à risque n’implique des informations de carte de crédit. L’entreprise a déjà entamé un processus pour contacter toutes les personnes concernées et les informer de la situation.

«L’enquête et l’analyse de cet incident ont pris plus de temps en raison de la nature spécifique de cette attaque (…) Capcom regrette que ce rapport n’ait pu être achevé plus tôt. L’entreprise demande à toutes les personnes potentiellement affectées par cet incident d’agir avec une grande prudence, en faisant attention aux colis suspects qu’elles reçoivent par la poste ou aux messages qu’elles peuvent recevoir », indique l’étude.

Capcom a déjà une stratégie pour améliorer votre sécurité

Capcom n’est pas resté les bras croisés, car il s’efforce déjà de résoudre au mieux la situation et d’améliorer sa sécurité à l’avenir. Les autorités des États-Unis et du Japon collaborent avec l’entreprise, qui sera conseillée par les institutions de protection des données.

D’autre part, les entreprises dédiées à la sécurité informatique aideront à déterminer la portée de l’attaque et à éviter que cette situation ne se reproduise. Capcom travaillera avec des experts pour améliorer leurs systèmes et prévenir le vol d’informations.

«Capcom tient à réitérer une fois de plus ses sincères excuses pour les complications ou préoccupations que cet incident a pu causer. En tant qu’entreprise qui gère du contenu numérique, vous prenez cet incident très au sérieux. Pour éviter une récidive, il s’efforcera de renforcer encore sa structure de gestion », conclut l’étude.

Bien que nous en sachions plus sur l’affaire et ses possibles répercussions, vous pouvez visiter ce lien pour toute l’actualité de Capcom.