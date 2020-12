Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 12:57 pm

Cyberpunk 2077 est déjà disponible pour le préchargement presque partout dans le monde, et apparemment, il faudra un énorme téléchargement en PS4 et Xbox One. Une image publiée sur Reddit affiche le téléchargement du titre dans Playstation 5, avec une taille massive de 102,44 Go.

Pour autant que l’on sache, ce téléchargement comprend à la fois le jeu et la mise à jour du premier jour. Selon le même utilisateur dans Reddit, les notes de mise à jour indiquent que la stabilité et les performances ont été améliorées. De plus, «diverses fonctions» ont également été ajoutées.

Il n’est pas clair si quelque chose d’autre sera nécessaire pour télécharger, mais avec plus de 100 Go de téléchargement, cela signifierait que Cyberpunk 2077 est l’un des plus grands jeux de Playstation 4. D’un autre côté, nous savons déjà combien de temps durera l’histoire principale du jeu, et vous pouvez le découvrir ici.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts ce jeudi 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC.

Via: Reddit

YouTuber qui a diffusé en direct comment il a tué sa petite amie arrêtée

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.