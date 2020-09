Capture d’écran: Obsidian Entertainment

Peril on Gorgon est une bonne excuse pour revenir sur la dystopie rétro-futuriste des Outer Worlds. J’aurais seulement souhaité que cela m’ait enfin donné l’espoir que ses colonies néo-féodales pourraient un jour être sauvées.

Sorti la semaine dernière sur PS4, Xbox One et PC (il arrivera un peu plus tard sur Switch), Peril on Gorgon est la première des deux extensions de DLC prévues, livrant un mystère noir-esque qui entoure une usine pharmaceutique abandonnée et culmine dans un difficile choix entre les mauvais et les pires résultats. D’une part, c’est plus ou moins la même chose, en ajoutant de nouvelles armes, avantages et quêtes qui seront familiers à tous ceux qui ont déjà joué au jeu de base. D’autre part, Peril on Gorgon est l’un des scénarios les plus complexes de The Outer Worlds, se déroulant sur un astéroïde sombre rempli de pistes de synthé ambiant inquiétantes et d’un désert rocheux dominé par un ciel nocturne éblouissant. Il tente également de répondre à l’une des plus grandes questions du jeu de base: pourquoi toutes les planètes de The Outer Worlds semblent être remplies de «maraudeurs» dérangés à tuer? La réponse n’est pas décevante, mais ce que vous pouvez faire avec ces informations l’est.

Le DLC, situé au milieu du jeu de base, commence lorsque vous trouvez un bras coupé dans une boîte serrant un enregistrement sur quelqu’un qui embauche pour un travail dangereux. Cela vous mène au manoir de la charmante Minnie Ambrose agitant un gobelet sur un astéroïde appelé Gorgon. Spacer’s Choice, la société connue pour ses produits de classe économique, y exploitait un centre de recherche tentaculaire, mais l’a abandonnée à la suite de l’accident. Elle souhaite que vous lui apportiez le journal du scientifique principal de l’établissement, une tâche qui nécessite de parcourir un donjon à plusieurs bâtiments et de rechercher d’anciens employés pour leurs informations d’identification afin d’accéder à des zones restreintes.

Capture d’écran: Obsidian Entertainment

G / O Media peut obtenir une commission

En cours de route, vous tirez beaucoup de choses. Le péril sur Gorgon est extrêmement lourd au combat, presque une faute. Bien que vous puissiez parfois essayer de gagner un avantage en vous faufilant ou en gardant vos distances, tant de bagarres se déroulent dans des espaces si confinés que finalement tout a semblé descendre dans le libre-pour-tous de faire exploser les ennemis d’une main et de spammer mon inhalateur réparateur de la vie avec l’autre. L’un des nouveaux avantages, la récompense de Nietzsche, m’a encouragé à jouer davantage avec le système de failles du jeu en me donnant un bonus de dégâts pour chaque nouvelle dépendance ou phobie que j’ai accumulée, mais dans l’ensemble, Gorgon n’introduit aucune nouvelle façon d’approcher. combat.

Le tournage des Outer Worlds m’a toujours semblé utile mais jamais amusant pour moi, fonctionnant mieux en conséquence pour la poursuite de certaines actions qu’une boucle de jeu qui vaut la peine d’être poursuivie en soi. Le péril sur Gorgon n’était pas différent. Bien qu’il y ait beaucoup de terminaux informatiques à parcourir et de conversations à naviguer, j’avais toujours souhaité explorer l’usine pharmaceutique avant qu’elle ne soit abandonnée. Les options de dialogue du jeu ont toujours été plus intéressantes que ses duels.

Capture d’écran: Obsidian Entertainment

[[Remarque: Les spoilers pour la fin de Peril on Gorgon suivent. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, arrêtez de lire maintenant.]

La vérité que Peril on Gorgon révèle plus tard est que la raison pour laquelle il ne reste que des maraudeurs sans visage errant dans les usines tranquilles est parce qu’un nouveau médicament qui était testé a transformé tout le monde en psychopathes. Adrena-Time, une sorte de supplément d’hyper-cocaïne sous forme de café Spacer’s Choice créait, augmentait l’efficacité des sujets de test en les rendant incapables de dormir et dépendants de la drogue, entraînant finalement des explosions violentes et le cerveau se ratatinant comme un cantaloup laissé au soleil.

Des dizaines de terminaux informatiques remplis d’échanges partiels de courriers électroniques entre les employés de l’établissement décrivent la montée et la chute du projet, mais la version TL; DR est que les entreprises feront tout pour gagner de l’argent, y compris en vendant des choses dont elles savent qu’elles pourraient vous tuer. The Outer Worlds est une parodie géante de la motivation du profit, et à certains égards, Peril on Gorgon est son exposition la plus inébranlable, avec un tapis roulant de cubes de viande sur le chemin de l’incinérateur montrant les anciens employés de la société ont été littéralement mâchés et cracher.

Capture d’écran: Obsidian Entertainment

Les critiques hyperboliques comme celle-ci ne sont pas nouvelles pour les jeux. Une scène célèbre de Xenogears en 1998 tourne autour de la révélation qu’une civilisation avec une technologie de pointe vivant dans le ciel transforme les gens vivant en dessous en nourriture, une allusion au roman de 1966 Make Room! Faire de la place! Oddworld: Abe’s Oddysee voit de la même manière un employé d’une usine de transformation de viande essayer de s’échapper après avoir appris que lui et ses collègues devaient être transformés en nourriture.

Comme ces jeux, la caricature de The Outer Worlds sur les excès et les méfaits des entreprises peut sembler extravagante et séparée de l’humanité. Ensuite, vous vous souvenez que les fabricants de cigarettes ont sciemment donné le cancer aux gens pendant des décennies, tout en gardant cela secret pour tout le monde. DuPont a également vendu des produits recouverts de téflon pendant des années, bien qu’il soit conscient de ses effets nocifs. En 1962, DuPont a même fait fumer à certains de ses travailleurs des cigarettes au téflon pour avoir une meilleure idée de ses effets néfastes. «Neuf personnes sur dix dans le groupe le plus dosé étaient visiblement malades pendant neuf heures en moyenne avec des symptômes pseudo-grippaux comprenant des frissons, des maux de dos, de la fièvre et de la toux», selon les archives de l’entreprise rapportées par The Intercept. Quoi. Le. Merde.

Là où Peril On Gorgon tombe à plat, de la même manière que The Outer Worlds dans son ensemble m’a laissé froid, c’était dans ce qu’il m’a permis de faire avec cette information. En accédant aux secrets d’entreprise de Spacer’s Choice, Minnie vous demande de l’aider à remettre l’installation en marche afin qu’elle puisse revoir ses recherches, cette fois de manière plus éthique. L’inventeur d’Adrena-Time, qui se trouve être la mère de Minnie, Olivia, se révèle être toujours en vie, gardant l’installation comme le fantôme de Jacob Marley, avec l’intention d’empêcher quiconque de répéter ses erreurs. Vous pouvez vous ranger du côté de Minnie ou Olivia, et même éviter l’effusion de sang en fonction de la délicatesse avec laquelle vous manœuvrez.

Capture d’écran: Obsidian Entertainment

La «bonne» fin de Peril on Gorgon vous permet de réunir avec succès les membres de votre famille séparés qui se remettent ensuite au travail sur le médicament miracle responsable de la ruine de milliers de vies. Après tout, comment les colonies, à court de ressources et se dirigeant vers l’effondrement, peuvent-elles être sauvées? L’implication est que les colonies sont si corrompues et le pouvoir des membres du conseil d’administration si absolu que le seul jeu qui reste est pour un miracle scientifique qui doublera ou triplera la productivité humaine avec des effets secondaires minimes. Les objectifs sont différents, mais le fantasme d’un déjeuner d’entreprise gratuit demeure. J’ai essayé les trois fins, mais aucune ne m’a laissé satisfait. Présentant les horreurs existentielles du statu quo, mes options me semblaient aussi insensées que «voter juste» et aussi futiles que «les espoirs et les prières».

Il n’y a rien de mal intrinsèquement à ce résultat, mais il va à l’encontre à la fois du fantasme de pouvoir du jeu de rôle au cœur de The Outer Worlds et de l’ironie consciente avec laquelle il ridiculise tout. Peril on Gorgon est excellent pour laisser vos compagnons remarquer avec horreur tout ce qu’ils découvrent ainsi que votre propre cynisme si vous choisissez de répondre comme les pires réponses de Twitter en disant « Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? » J’aurais juste aimé qu’il trouve une place pour ce même sérieux dans le reste de l’histoire.