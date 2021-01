Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 14h09

Surprise! Le premier état des lieux de 2021 est maintenant disponible. Cependant, cette fois, nous n’avons pas eu un grand événement numérique axé sur diverses annonces, mais seules de nouvelles informations ont été présentées à partir de Destruction AllStars, la prochaine grande exclusivité de la PlayStation 5.

Destruction AllStars est un jeu d’action et de compétition, où vous aurez l’opportunité d’utiliser jusqu’à 16 véhicules différents, bien qu’il soit possible de descendre de la voiture pour infliger d’étranges dégâts. Chaque personnage a une capacité unique et votre décision est assez importante. Le jeu aura quatre modes différents disponibles dès le premier jour.

Voici la description officielle du jeu fournie par PlayStation:

«Amusez les foules en apportant un chaos contrôlé dans l’arène de combat véhiculaire dans ce jeu multijoueur. Choisissez l’un des 16 concurrents superstar, puis sautez dans quatre modes de jeu, en utilisant le temps, les tactiques et les compétences pour provoquer un carnage au volant ou créer le chaos avec vos compétences de parkour. Aiguisez les compétences de votre personnage, y compris un véhicule héros exclusif pour lui, pour vous donner l’avantage dans des batailles totales ou des défis d’équipe et devenez le champion de la Fédération de la destruction mondiale. Le jeu est également compatible avec la fonction d’aide du jeu PS5, qui vous donne des astuces et des conseils pour devenir la machine destructrice ultime sans avoir à quitter le jeu. “

Parallèlement, il a été révélé que Destruction AllStars serait l’un des trois jeux disponibles sur PlayStation Plus en février. Heureusement, ce titre ne sera pas seulement disponible pendant un mois, mais deux. Donc, toutes les personnes intéressées par ce titre, ils ont jusqu’en mars 2021 pour obtenir une PlayStation 5 et télécharger ce titre.

Via: PlayStation

The Medium: Video analyse sa performance sur consoles et PC RE Village: les fans découvrent des détails terrifiants sur Lady Dimitrescu et les autres méchants

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.