À ce stade du cycle de vie de Commutateur Nintendo, on peut “s’aventurer” à dire, sans crainte de se tromper, que le problème de l’hybride avec le Joy-Con (plus précisément le problème du Joy-Con Drift) n’est pas anodin. Des poursuites judiciaires, des légions de possesseurs en colère et, finalement, une mauvaise image à laquelle la société de Kyoto fait face du mieux qu’elle peut. Le dernier en prononcer dessus ce n’était nul autre que lui Doug Bowser, président de Nintendo America.

Il Dérive Joy-ConComme beaucoup d’entre vous le savent (malheureusement) déjà, c’est un problème qui fait bouger les clés Nintendo Switch d’elles-mêmes. Un problème, qui est accentué par le fait que, dans de nombreux cas, cela survient peu après l’expiration de la garantie officielle de deux ans. Ou pire encore, tous les deux à trois mois depuis votre dernière visite SAT. Depuis, pour aggraver les choses, le service technique officiel ne va pas vraiment à la racine du problème, mais le masque pendant un certain temps avec un changement de composants. Eh bien, le dernier à se prononcer sur la question, dans un récent et intéressant entretien au médium américain bien connu Polygon, il s’agit de Doug Bowser. Au cours de l’entretien, Bowser a appelé tous les utilisateurs concernés à contacter Nintendo pour tenter de résoudre le problème le plus rapidement possible. Soulignant le fait qu’ils essaient toujours d’être en contact direct avec le consommateur afin de continuer à améliorer leurs produits et services.

Que pensez-vous des déclarations de Bowser? Un véritable engagement? ou un répondeur de type message générique? Nous attendons, comme toujours, vos avis en la matière dans nos différents canaux de communication. Sans vous, nous ne sommes rien!

La source

Voir également

en relation