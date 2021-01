Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 15h46

Comme vous le savez, il y a quelques jours, on a appris que les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook suspendrait les comptes officiels de Donald Trump, ceci après avoir publié certains messages qui, selon les termes de chaque site, pourraient inciter à la violence. De cette manière, Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, a souligné qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté d’expression, et a mentionné que Il travaille déjà à la création d’un réseau social pour le Mexique, grâce auquel les actes de censure pourraient être évités.

Lors de sa dernière conférence, le président a même mentionné qu’il avait donné des ordres au Conseil national de la science et de la technologie, au ministère de l’Intérieur, au conseiller juridique et au ministère des relations extérieures de créer un réseau social axé sur la garantie de la liberté d’expression de ses utilisateurs.

S’il est vrai que la liberté d’expression nous permet de nous exprimer sans craindre un certain type de représailles, il est également important de mentionner que cela doit être fait sans se soucier de créer un quelconque préjudice. De même, Twitter et Facebook étant des entreprises privées, ils imposent leurs propres restrictions, que les utilisateurs acceptent de faire partie des réseaux sociaux.

De même, ce n’est pas nouveau. Souviens-toi que dans des pays comme la Chine, il n’y a pas d’accès aux réseaux sociaux mentionnés précédemment, et à la place il existe des sites similaires, mais ils sont constamment surveillés par le gouvernement. De même, l’Union européenne a soumis Twitter et Facebook à certaines poursuites pour rendre la vie des utilisateurs un peu plus sûre.

Pour le moment, on ne sait pas si cette idée réussira. De même, à moins qu’un veto sur ces réseaux sociaux ne soit imposé au Mexique, il sera difficile pour les citoyens de choisir de quitter Facebook et Twitter de manière simple.

Via: Andrés Manuel López Obrador

