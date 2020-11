SNK est l’un des studios de jeux vidéo les plus appréciés du public. Populaire pour des séries comme Metal Slug et The King of Fighters, cette société est devenue célèbre pour ses titres d’arcade dans les années 90. À présent, dans un geste plutôt inattendu, la Saudi Electronic Gaming Development Company (EGDC), au nom du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud de la couronne d’Arabie saoudite, il a repris un tiers de SNK.

Bien que depuis 2015, SNK ait été acquise par des investisseurs chinois, C’est EGDC qui détient désormais 33% des actions de la société, ce qui en fait l’actionnaire majoritaire. Pour le moment, on ne sait pas si cela entraînera un changement majeur dans l’organigramme de la société japonaise, ou si la structure et les plans futurs se poursuivront sans aucune modification.

Cependant, nous doutons que pour le moment nous verrons plus d’informations à ce sujet, puisque, selon les informations partagées par Bloter, le site sud-coréen qui a révélé cet achat, “Si le contrat se poursuit, le plus gros actionnaire changera le 12 janvier de l’année prochaine.”

Le prince héritier a été accusé d’avoir participé au meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 et d’avoir également torturé des militants des droits humains détenus en prison. En 2016, il a introduit le programme «Vision 2030», qui prévoit de «réformer l’économie saoudienne vers une structure plus diversifiée et privatisée» avec «des objectifs et des mesures dans divers domaines, du développement des revenus non pétroliers et la privatisation de l’économie à la gouvernement électronique et développement durable »afin cet accord pourrait très bien s’inscrire dans ce programme.

Si cet accord s’avère plutôt positif pour EGDC, Il est possible qu’à l’avenir, nous verrons davantage d’entreprises similaires investir dans l’industrie du jeu vidéo. Nous ne pouvons qu’attendre de voir ce que sera l’avenir de SNK à partir de maintenant. Nous vous rappelons qu’un nouveau jeu Metal Slug est déjà en développement.

Via: Kotaku et DualShockers