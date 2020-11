Le prince héritier d'Arabie saoudite prend 33% de SNK via l'une de ses entreprises

Il est le nouvel actionnaire majoritaire de cette société mythique, responsable de Fatal Fury et The King of Fighters.

The Saudi Electronic Gaming Development Company (EGDC), au nom du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud de la couronne d’Arabie saoudite, clôture l’acquisition d’un tiers des actions par SNK. On parle du mythique développeur japonais, responsable de sagas clés de l’histoire du médium comme Fatal Fury, The King of Fighters et Metal Slug.

Dans ce qui est sûrement le deuxième achat le plus surprenant de l’année, le prince héritier et vice-premier ministre de la nation du Moyen-Orient est faite à la fois avec 33% des actions par SNK. Mohammed bin Salman est le propriétaire d’EGDC, et le contrat d’achat a été entièrement financé par le prince, selon Kotaku et DualShockers, sur la base des informations du média coréen Bloter.

Les fidèles de SNK se souviendront que la société avait été acquise par des investisseurs chinois en 2015. Et si EGDC n’a pas repris l’ensemble de la société, acheter 33% des actions font du conglomérat, et le prince héritier d’Arabie saoudite, le actionnaires majoritaires de SNK en ce moment. Pour le moment, SNK n’a pas répondu aux demandes d’informations des médias, on ne sait donc pas s’il y aura des changements dans l’organigramme ou la stratégie de la compagnie.

Cette acquisition est un échantillon des plans de la couronne saoudienne pour diversifier l’économie nationale au-delà du secteur pétrolier, avec des investissements dans des secteurs tels que les services et le tourisme, ou la technologie dans ce cas. Un achat surprenant, mais pas aussi surprenant que le ZeniMax et Bethesda de Microsoft l’étaient il y a quelques mois. Nous verrons si 2020 nous réserve une autre acquisition inattendue avant la fin de l’année, mais avant la fin, nous vous rappelons que cette semaine le Neo Geo MVS est mis en vente, une arcade avec 50 jeux classiques pour 499 $.

Plus d’informations sur: SNK, Studio Purchase, Arabie Saoudite, Fatal Fury, The King of Fighters, Metal Slug et Neo Geo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');