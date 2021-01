Alors que certaines rumeurs suggéraient que Xbox Live Gold finirait par devenir un abonnement gratuit, Microsoft a emprunté un chemin complètement différent que beaucoup n’aimeront pas. Grâce à leur site Web, les gens de Redmond ont annoncé que Le prix du Xbox Live Gold augmentera à partir de février. Cependant, ils ont précisé que l’augmentation ne se répercuterait pas dans tous les pays. L’Espagne et l’Amérique latine, pour l’instant, sont hors de ce mouvement.

“Régulièrement, nous évaluons la valeur et le prix de nos services pour refléter les changements sur les marchés régionaux et pour continuer à investir dans la communauté Xbox. Nous ajusterons les prix de Xbox Live Gold sur certains marchés. Sur de nombreux marchés, le prix de la Xbox Live Gold n’a pas changé depuis des années et dans certains, nous n’avons pas apporté de changements depuis plus de 10 ans », a déclaré la société. Les prix mis à jour sont les suivants:

1 mois – 10,99 $ (au lieu de 9,99 $)

3 mois – 29,99 $ (au lieu de 24,99 $)

6 mois – 59,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Incitation à l’achat de Game Pass Ultimate

Bien que Microsoft ne le précise pas, il est clair que La hausse des prix du Xbox Live Gold vise à favoriser l’adoption du Xbox Game Pass Ultimate. Rappelons que ce dernier service, en plus d’offrir la possibilité de jouer en ligne, est devenu l’abonnement Xbox le plus attractif. Il est clair que Gold ne s’inscrit plus dans la stratégie actuelle de Microsoft, car ses efforts sont entièrement concentrés sur l’offre d’une proposition «tout-en-un».

Microsoft souligne que, dans les semaines à venir, les utilisateurs dudit abonnement ils recevront un e-mail pour les informer de l’augmentation. Attention, le fait qu’en Espagne et en Amérique latine aucun changement n’ait été signalé – pour l’instant – dans les prix du Xbox Live Gold, ne signifie pas qu’ils ne le feront pas plus tard. Nous attendons de plus amples informations sur les divisions Xbox de ces régions.

Si vous êtes dans une région où les prix sont en cours d’ajustement, vous recevrez un e-mail et une notification au cours du mois prochain vous informant du nouveau prix de votre adhésion.

Microsoft a profité de l’actualité pour révéler jeux gratuits (Games with Gold) Février disponible pour les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate: Resident Evil, Gears 5, Dandara: Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb et Lost Planet 2.

