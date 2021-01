Gears 5, le remake de Resident Evil et même une aventure Indiana Jones, parmi les nouveautés.

Actualisation: Enfin, Microsoft a confirmé tous les pays où le prix du Xbox Live Gold augmentera, y compris l’Espagne.

Nouvelles originales: Microsoft vient d’annoncer que votre service de paiement Xbox Live Gold son prix augmentera sur certains marchés, pas en Espagne pour le moment, et a pris le moment de faire connaître également les jeux qui feront partie de sa promotion Jeux avec de l’or, avec quelques propositions renommées telles que le spectaculaire Gears 5. “Sur une base régulière, nous évaluons la valeur et le prix de nos services pour refléter les changements sur les marchés régionaux et continuer à investir dans la communauté Xbox », ont-ils souligné dans leur communiqué officiel.

Sur de nombreux marchés, le prix du Xbox Live Gold n’a pas changé depuis des années Microsoft“Nous allons faire des ajustements de prix sur Xbox Live Gold sur certains marchés. Dans beaucoup, son prix n’a pas changé depuis des années, et dans d’autres, il n’a pas changé depuis plus de dix ans”, précisent-ils dans leur rédaction. Pour l’instant, le prix de l’abonnement n’a pas augmenté en Espagne, ce qui ne signifie pas que cela ne se produira pas plus tard, mais il a déjà été confirmé que cela augmente aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ce sont les changements détaillés par Microsoft.

Si vous avez un abonnement actuel à 12 ou 6 mois sur Xbox Live Gold, le prix ne change pas. Si vous choisissez de renouveler votre abonnement, le même prix restera.

Le prix par un mois du service augmente d’un dollar et le prix de trois mois augmente de 5 dollars, ou l’équivalent dans la monnaie locale de votre marché.

Si tu veux mettre à niveau votre abonnement Gold vers Xbox Game Pass Ultimate, vous convertirez votre temps de jeu de Gold à Ultimate (jusqu’à 36 mois). Par exemple, si vous disposez actuellement de 11 mois d’abonnement à Xbox Live Gold et que vous passez au Xbox Game Pass Ultimate, ces 11 mois deviendront 11 mois d’Ultimate sans frais supplémentaires.

Xbox Game Pass Ultimate inclut tous les avantages de Gold dans l’abonnementMicrosoft a souligné que les utilisateurs recevront un e-mail au cours des prochaines semaines informant de cette mise à jour de prix … sur les marchés où cela se produira, car nous insistons, pour l’instant en Espagne, le prix reste intact sur le web Officiel Xbox. “A partir de maintenant, les nouveaux prix seront:

1 mois de Xbox Live Gold pour 10,99 $ (ou équivalent dans d’autres devises)

3 mois d’abonnement à Xbox Live Gold pour 29,99 $ (ou l’équivalent dans d’autres devises)

6 mois d’abonnement Xbox Live Gold pour 59,99 $ (ou l’équivalent dans d’autres devises)

Gears 5, Resident Evil et plus parmi leurs jeux gratuits de février

En revanche, nous arrivons à la fin du mois, c’est pourquoi depuis Microsoft ont voulu confirmer quelles seront les incitations de février pour leurs utilisateurs, en soulignant ci-dessus Engrenages 5, le dernier volet de la saga qui a réussi à ajouter un grand soutien parmi la presse spécialisée et le public grâce, entre autres forces, à la nature spectaculaire de son action et de ses tournages. Avec le jeu de tir The Coalition, quatre autres jeux vidéo vont arriver, de genres et de thèmes différents, au cours des prochaines semaines.

De cette façon, et après le déluge de nouvelles laissé hier par Resident Evil 8, nous pourrons en février profiter de la version remasterisée du remake de la première aventure de la saga, Resident Evil (2015), et ainsi retourner à Racoon City 1998 pour connaître les événements qui ont donné naissance à cette franchise. Sans se séparer du présent, on peut aussi mettre en avant Indiana Jones et le tombeau de l’empereur, un jeu vidéo lancé en 2003 pour que les fans puissent se préparer à la nouvelle aventure Indy annoncée par Bethesda. Complétez les actualités du mois Dandara: Trials of Fear Edition et Lost Planet 2. Vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles ils seront disponibles.

En savoir plus sur: Xbox Live Gold, Microsoft, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

