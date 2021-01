Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 08h59

Xbox Live Gold, le service avec lequel les joueurs sur console Microsoft peuvent profiter d’options en ligne et recevoir des jeux sans frais supplémentaires, augmentera de prix dans les semaines à venir. De cette façon, l’abonnement mensuel cessera de coûter 10 $ et passera à 11 $.

Par une déclaration, l’équipe Xbox Live Gold a révélé que le prix de l’abonnement à son service en ligne augmentera sur différents marchés. De même, ils ont mis à jour les coûts de leurs trois options pour le moment. Le mois coûtera 10,99 dollars, les trois mois 29,99 dollars et le semestre 59,99 dollars. Voici ce que la société a commenté à ce sujet:

«Périodiquement, nous évaluons la valeur et le prix de nos services pour refléter les changements sur les marchés régionaux et pour continuer à investir dans la communauté Xbox; Nous procéderons à des ajustements de prix pour Xbox Live Gold sur certains marchés. Sur de nombreux marchés, le prix du Xbox Live Gold n’a pas changé depuis des années et, sur certains marchés, il n’a pas changé depuis plus de 10 ans. “

N’oubliez pas que l’abonnement d’un an à Gold n’est plus une option dans le Microsoft Store, uniquement en tant que carte que vous pouvez trouver dans les magasins. Avec ces nouveaux paramètres, Il semble que Xbox souhaite que plus d’utilisateurs optent pour Game Pass. Un mois pour Live Gold, qui ne propose qu’en ligne et quelques jeux par mois, est au prix de 10,99 $, tandis qu’un mois de Game Pass Ultimate, qui comprend Live Gold, EA Play, xCloud et des centaines de jeux en ligne. PC et consoles, cela ne coûte que 14,99 $. Ce sera une question de temps pour voir comment ces nouveaux prix se reflètent sur d’autres marchés.

Via: Xbox

