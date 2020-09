Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apparemment, tout est divulgué à Microsoft ce soir et après la révélation non officielle de la Xbox Series S, de nouvelles informations sont apparues qui expliquent le prix de cette console et de la Xbox Series X, ainsi que sa date de sortie et les options d’achat qu’il y aura.

Il y a quelques minutes, Windows Central a sauté sur le train de révélation Xbox Series S et Xbox Series X, notant qu’ils sont en mesure de révéler les prix des deux consoles et leur date de sortie. Dans un premier temps, le site a assuré que Xbox organisera très prochainement un événement au cours duquel les informations présentées à ce moment seront officialisées; Si l’on prend en compte celui dit par Brad Sams lors de la présentation de la Xbox Series S, cet événement aurait lieu cette semaine.

Combien coûteront la Xbox Series S et la Xbox Series X?

Ainsi, selon les informations fournies dans ce rapport, la Xbox Series S et la Xbox Series X seront disponibles sur le marché le 10 novembre. Dans le cas de la version accessible, Xbox Series S, son prix sera de 299 USD et elle aura la possibilité d’être payée via le programme Xbox All Access pour 25 USD par mois. Quant à la Xbox Series X, la console la plus puissante, son prix officiel sera de 499 $ US et son option dans le programme Xbox All Access serait de 35 $ US par mois.

pic.twitter.com/VMkQY9271K – WalkingCat (@ _h0x0d_) 8 septembre 2020

Il convient de noter que ces informations attendent la confirmation de la division des jeux de Microsoft, mais on ne peut nier que les sites qui ont fait les divulgations non officielles sont une voix faisant autorité au milieu et entretiennent d’excellentes relations avec la société. .

Il est donc temps pour vous de vous préparer pour le 10 novembre prochain, date à laquelle la Xbox Series S et la Xbox Series X arriveront sur le marché, avec le lancement de la nouvelle génération de Xbox.

