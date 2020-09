Qu’est-ce que Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros.35 et Défi à la corde à sauter ont tous en commun? Ce sont toutes des sorties à durée limitée et bien … selon notre propre producteur vidéo américain Zion Grassl, c’est mauvais pour tout le monde. Heck, même La légende de Zelda: quatre épées Édition anniversaire a obtenu un tirage limité (gratuit) en 2011 et a ensuite été retiré des étagères en 2012. Nintendo l’a ensuite ramené pendant quatre jours énormes en 2014 avant de le retirer à nouveau.

Pour aller droit au but – notre producteur vidéo pense que c’est mauvais pour la préservation du jeu, les mauvaises affaires et surtout pour le consommateur lorsqu’il se retrouve finalement sans autre option qu’un jeu d’occasion trop cher. En plus de cela, il n’a même pas de sens de tirer les versions numériques. Bien sûr, tout cela pourrait être lié au marketing et encourager les fans à acheter certains produits le plus tôt possible. Pour entendre toutes les pensées de Zion, regardez sa dernière vidéo Nintendo Life ci-dessus.

Que pensez-vous des sorties à durée limitée de Nintendo? Avez-vous eu des difficultés à acquérir Super Mario 3D All-Stars cette semaine? Laissez un commentaire ci-dessous.