Dire que l’annonce d’un nouveau combattant pour Super Smash Bros.Ultimate est proche, ne dit pas grand-chose. En fait, c’est une déclaration qui, même sans fondement, sera produite le plus tôt possible, que nous le voulions ou non. Et c’est que nous ne connaissons qu’un seul des personnages du Fighter Pass. Volume 2, ARMS Min Min, et est disponible depuis juin, tandis que Masahiro Sakurai et son équipe continuent de travailler sans relâche, pandémique ou non.

La question est que le prochain combattant du Fighter Pass volume 2 de Super Smash Bros.Ultimate pourrait être révélé prochainement, peut-être lors du prochain Tokyo Game Show, un salon japonais qui aura lieu cette semaine, et qui contiendra déjà des publicités pour toute la planète, devenant par exemple une scène pour en savoir plus sur Monster Hunter Rise (pouvez-vous imaginer que le nouveau combattant était lié à cette série? ). Le soupçon provient d’une publicité physique que l’on voit dans certains endroits au Japon, que sera retiré le 4 octobre 2020 (Ceci est indiqué), il est donc supposé qu’avant cette date, l’inconnu devrait être révélé. Et pourquoi? Il s’avère qu’il existe un modèle précédent avec des annonces précédentes exactement du même type, et quelques jours avant de les supprimer, des personnages tels que le héros de Dragon Quest ou Banjo et Kazooie ont été rendus publics. L’annonce elle-même est une publicité pour le Fighter Pass, montrant Min Min comme le premier combattant révélé, montrant les 5 invitations restantes à révéler.

Fighter Pass 7 sera annoncé très prochainement. Cette annonce est jusqu’au 4 octobre

Tout le monde soit prêt pic.twitter.com/810WmwNZHy – 🌸Onua // Comms Open🌸 (@OnuaUlt) 20 septembre 2020

Il se peut que l’équipe marketing ait mis en place cette stratégie, sans penser que les fans pourraient deviner ce modèle, ou ça ne veut peut-être pas dire nonà. Au cas où, nous attendrons le Tokyo Game Show, car c’est toujours un cadre idéal pour ce type de révélation. N’oubliez pas qu’il commence le mercredi 23 septembre prochain et se termine le dimanche de cette semaine. Et vous, attendez-vous quelque chose?

