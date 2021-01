Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les adaptations des jeux vidéo au monde du cinéma se sont avérées donner de bons résultats ces dernières années. Un exemple de ceci est Tomb Raider, le film le plus récent de la franchise, dont Lara Croft est interprétée par l’actrice Alicia Vikander. En raison du succès du film, il a été confirmé qu’il y aurait une suite et qu’il avait déjà un nouveau réalisateur; Cependant, il semble y avoir eu un changement dans les plans, car il a été récemment confirmé qu’un nouveau réalisateur prendrait en charge le film.

Des mois après la première de Tomb Raider (2018), on a appris qu’il était prévu de travailler sur sa suite et qu’il serait en charge du réalisateur Ben Wheatley, qui prendrait la place de Roar Uthaug (qui a travaillé sur le premier film ); et Amy Jump remplacerait Geneva Robertson-Dworet et rédigerait le scénario.

Misha Green fera ses débuts en tant que réalisatrice avec un film Tomb Raider

Cependant, selon un rapport de Deadline, il y aura un changement dans ces plans, puisque le scénariste et producteur exécutif de la série HBO Lovecraft Country, Misha Green, sera responsable à la fois du scénario et de la réalisation du prochain film Tomb Raider , ce qui signifie que ce sera sa première fois à réaliser un film.

Green a apparemment confirmé cette information en mentionnant sur Twitter qu’elle était très excitée pour un film Tomb Raider et a partagé que son jeu préféré de la série à l’ère classique est Tomb Raider: Legend, tandis que Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider sont les jeux modernes de la série que vous aimez le plus. C’est une bonne chose, car la suite devrait être basée sur les événements de ces 2 titres de la franchise.

Mon préféré de l’ère classique est Legend et de l’ère de la survie, c’est un lien entre Rise & Shadow. Alors je pense à quelque chose comme: 🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️ * chuchote * Qui est aussi excité que moi pour un @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider – Misha Green (@MishaGreen) 25 janvier 2021

La nouvelle aventure de Lara Croft sera à nouveau produite par Graham King (GK Films) et Elizabeth Cantillon (The Cantillon Company). Metro-Goldwyn-Mayer assurera la distribution du film aux États-Unis et Warner Bros. sera responsable de sa distribution dans d’autres parties du monde.

Le tournage du film devait commencer à la mi-2020, mais l’actrice Alicia Vikander, qui reviendra jouer Lara Croft, a confirmé qu’en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les plans ont été retardés jusqu’en 2021, c’est pourquoi le le film a changé sa première en mars 2021 et n’a pas de date indéfinie aujourd’hui.

Vous attendiez-vous à ce qu’il y ait un changement de direction pour le nouveau film Tomb Raider? Avez-vous vu le premier film? L’avez-vous aimé? Dites le nous dans les commentaires.

