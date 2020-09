Le prochain opérateur pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a été annoncé, et il est joué par un rappeur italien très célèbre.

L’Opérateur s’appelle Morte et est interprété par le rappeur italien Fabio Rovazzi. Vous pouvez acheter le personnage dans la boutique du jeu à partir du 8 septembre. Rovazzi a documenté son expérience en devenant le personnage dans une vidéo YouTube que vous pouvez regarder ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Activision a déclaré que Rovazzi était un « joueur passionné » et un fan de Call of Duty en particulier. Le personnage Morte est un ancien soldat italien des opérations spéciales qui a maintenant un look Old West censé refléter l’amour de Rovazzi pour les films italo-occidentaux.

« Etre un personnage dans Call of Duty a toujours été un de mes rêves secrets et impossible », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Et il n’y a pas de mots pour décrire l’excitation de l’opportunité de donner ma voix et mon apparence à un opérateur. J’adore aussi le personnage hommage à la tradition occidentale italienne. Quand je pense que des millions de joueurs pourront jouer avec mon caractère, je me sens flatté et satisfait au-delà de l’imagination. «

De plus, l’édition italienne de Rolling Stone a écrit un article sur Rovazzi et son implication dans Call of Duty – vous pouvez le consulter ici.

Rovazzi est la plus grande célébrité qu’Activision a recrutée pour un opérateur Call of Duty: Modern Warfare / Warzone, mais il n’est pas la première personne réelle à avoir prêté sa ressemblance au jeu. Le personnage de Ronin est basé sur un homme du nom de Tu Lam, qui s’est échappé du Vietnam communiste en 1979, fuyant le pays dans un bateau de pêche. L’opérateur Lerch est basé sur le soldat du monde réel Tony Sentmanat, qui a servi dans le Corps des Marines américain et plus tard en tant que membre de l’équipe SWAT.

