Hello Games regarde vers l’avenir.

Bien que Bonjour les jeux continue de soutenir No Man’s Sky, ayant récemment publié la mise à jour Desolation, le développeur est secrètement occupé avec plus que l’aventure spatiale.

Hello Games vient de sortir The Last Campfire, mais même c’était un projet parallèle, en préparation par une petite équipe au sein du studio. Le prochain grand projet de Hello Games est un projet confirmé par Sean Murray pour la première fois.

Dans une interview avec Polygon, Murray a déclaré que l’équipe comptait désormais 26 personnes. Trois d’entre eux ont réalisé The Last Campfire et certains continuent de travailler sur No Man’s Sky.

Tous les autres, cependant, travaillent dur sur la prochaine grande chose, qui, selon Murray, est un «jeu énorme et ambitieux comme No Man’s Sky». Malheureusement, Murray n’a pas partagé de détails sur le jeu, ni sur la date à laquelle on peut s’attendre à le voir. Cela dit, il a parlé un peu des leçons tirées de la façon dont No Man’s Sky a été montré et commercialisé avant sa sortie.

«Il y a une chose vraiment positive à parler beaucoup de votre jeu», a déclaré Murray. « Là où vous attirez des gens qui ne l’auraient pas joué autrement. »

No Man’s Sky en est un exemple; un petit jeu dont l’audience potentielle a été élargie à la suite des discussions et des présentations constantes de Hello Games au fil des mois, ce qui lui permet d’atteindre des personnes qui ne le chercheraient pas autrement dans la section indépendante sur Steam.

«Mais je regarde en arrière, ayant fait beaucoup d’opportunités de presse différentes et des choses comme ça. Et j’estime qu’environ la moitié de ce que nous avons fait – et dans beaucoup de cas où nous avons eu des problèmes, je pense, où nous étions naïfs – nous n’avions pas vraiment besoin de faire et nous aurions eu le même niveau de succès, vous savez?

«De nombreuses opportunités se sont présentées à nous, et on nous a dit qu’elles étaient les bonnes choses à faire et je regarde en arrière et je ne suis pas sûr qu’elles aient été super, super importantes pour le résultat global.»

Vous pouvez lire l’interview complète sur le lien ci-dessus. The Last Campfire est maintenant disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Apple Arcade.