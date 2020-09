Par Rodolfo León

Le mois dernier, nous avons pu voir à travers DC FanDome un petit regard sur l’histoire et les personnages impliqués dans Adam noir, film avec Dwayne Johnson. Même si seulement avec des illustrations et des animations réalisées par BossLogic, on a pu voir qu’il sera incorporé dans le Justice Society of America et les origines du personnage seront discutées.

Le producteur du film, Hiram Garcia, mentionné quand ils espèrent pouvoir reprendre le tournage une fois de plus après que COVID-19 ait complètement arrêté l’industrie cinématographique:

«Le COVID-19 nous a lancé une balle courbe de manière formidable et a réinitialisé le calendrier de tout le monde, mais je pense que le moyen le plus simple de voir cela est qu’il vient de repousser l’ensemble du calendrier de l’industrie de quelques mois. Nous prévoyons de reprendre Black Adam au cours du premier trimestre de l’année prochaine, et nous espérons clôturer cela bientôt. «

Avec cette date limite provisoire pour commencer le tournage, il sera intéressant de voir s’ils parviennent à conserver la date de sortie actuelle ou elle sera à nouveau retardée. Adam noir. Le jour marqué pour l’arrivée du film est 22 décembre 2021.

Via: BD

