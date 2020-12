Fatal Frame (Project Zero en territoire occidental et, simplement, Zero au Japon) est une franchise de jeux vidéo d’horreur, exposant contemporain de Survival Horror, créée par le japonais Makoto Shibata. Une saga avec différents versements publiés sur les plateformes Nintendo. Et oui, son producteur Keisuke Kikuchi, exprime clairement son désir de le proposer sur Nintendo Switch depuis plusieurs années. Cependant, malheureusement, les mots avaient été pris par le vent (le même qui traîne les fleurs du cerisier japonais). Bien sûr, il semble qu’en raison du manque d’intérêt, ce ne sera pas le cas.

Et c’est que Famitsu, comme cela a été la tradition à la fin de chaque année, a interviewé diverses personnalités du secteur du jeu vidéo, les interrogeant sur leurs projets de 2021. L’un d’eux était précisément Kekuchi lui-même. Soulignant que la nouvelle année marque le 20e anniversaire de la saga Fatal Frame, et ce serait plutôt cool célébrez-le en quelque sorte…

On ne peut pas oublier que, malgré l’intérêt porté à Nintendo Switch, le producteur de la franchise avait déjà fait savoir à l’époque que la balle était sur le toit du Great N.Et qu’ils avaient le dernier mot à ce sujet. Mais qu’en pensez-vous, a-t-il sa place dans l’hybride de ceux de Kyoto?

