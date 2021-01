Craig Mazin, qui est également à l’origine de la production du film Borderlands, anticipe l’actualité.

Il y a quelques mois, la série officielle de The Last of Us a été annoncée, qui sera bientôt diffusée sur HBO. Pour le moment, on ne sait pas trop sur le projet, au-delà Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us 2 et Craig Mazin, scénariste de Tchernobyl, sont en charge du projet. Justement, les réseaux sociaux de ces derniers ont donné des indices sur l’avenir de la production télévisuelle basée sur le jeu apocalyptique Naughty Dog.

Pour le moment, le casting de la série n’est pas connu

Ce sera l’une des productions de l’univers PlayStation qui visitera de nouveaux formatsGrâce à Twitter, Mazin a laissé tomber que bientôt il y aura des nouvelles à ce sujet. Le showrunner et scénariste a écrit un tweet énigmatique dans lequel il a dit “7 jours” et beaucoup ont pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle sur la série The Last of Us, bien qu’en réalité il s’agissait d’un message adressé aux cercles politiques sur la situation aux États-Unis. Mais il a profité de la situation pour rassurer les fans de l’aventure sur la production HBO.

“Très vite il y aura des nouvelles de TLOU. Nous travaillons dur pour écrire et, vous savez … d’autres choses. Mais mon tweet de 7 jours portait sur un petit changement imminent au sein du gouvernement américain », a déclaré Mazin sur son compte Twitter officiel.

Le dernier que nous avons entendu concernant la production est que la série The Last of Us et le film Uncharted seront le début de l’expansion du L’univers PlayStation vers d’autres formats. La firme a déjà confirmé il y a quelques semaines qu’elle avait prévu dix productions sur ses jeux vidéo qui seront distribuées au cinéma et à la télévision.

En savoir plus: Séries télévisées et jeux vidéo, HBO et The Last of Us 2.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');