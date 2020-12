Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année qui se terminera dans quelques jours a été très spéciale pour NieR, car la franchise a célébré 10 ans depuis les premiers versements, NieR: Gestalt et NieR: Replicant, ont fait leurs débuts. Square Enix en a profité pour célébrer cette série, notamment après le succès de NieR: Automata, qui a renforcé sa popularité. Apparemment, 2021 sera également une année très spéciale pour la série, selon l’un des producteurs de la série, qui prévoyait également qu’un nouveau projet était en développement.

Le magazine Famitsu (via DualShockers) a mené une interview de groupe dans laquelle il y avait un grand nombre de développeurs japonais, dans laquelle ils ont parlé de leurs aspirations, de leurs projets et anticipé quelques surprises qui seront en 2021. Dans cette sélection de créatifs figurait Yosuke Saito, producteur de NieR: Automata.

Sa participation a attiré l’attention car il a suggéré que 2021 pourrait être une excellente année pour NieR, car il considère que pour lui le nom de la franchise sera le mot-clé de l’année prochaine.

Saito travaille sur un nouveau jeu et Yoko Taro pourrait y participer

Ce qui précède est logique, car il a déclaré qu’il travaillait toujours sur divers jeux NieR, tels que NieR Re[in]Carnation, un titre mobile qui fera ses débuts en 2021 au Japon (et arrivera également en Amérique), et NieR Replicant ver.1.22474487139…, la nouvelle version du jeu original qui servira à commémorer sa première, survenue il y a plus de 10 ans.

Le plus intéressant, cependant, est que le développeur a mentionné qu’il travaillait sur «un tout nouveau jeu». On ne sait rien d’autre sur ce nouveau projet, mais de nombreux fans pensent que le producteur Yoko Taro, qui a été directeur de NieR: Automata, pourrait également être impliqué, en tenant compte du fait que les deux créatifs travaillent généralement ensemble.

Dans le cas où vous l’avez manqué: NieR Automata a déjà vendu un nombre important d’exemplaires et il a été révélé qu’il contiendrait un manga.

Square Enix a également parlé de BABYLON’S FALL

Cette année, PlatinumGames a révélé de nombreuses surprises, mais malheureusement, il n’y avait pas de mise à jour sur certains projets en cours, comme Bayonetta 3 ou BABYLON’S FALL.

Ce dernier titre est en développement en collaboration avec Square Enix et dans la conférence, Saito a mentionné qu’en plus de développer NieR et dans le tout nouveau jeu, il travaille également sur BABYLON’S FALL, la mauvaise nouvelle est qu’il a seulement révélé que le développement se poursuit dans pied, rien de plus.

Nous vous rappelons que ce projet a été révélé en 2018 et depuis, Square Enix n’a partagé qu’une seule bande-annonce, c’est pourquoi les fans estiment déjà que l’attente a été longue. Plus de détails sur le jeu devraient être partagés cet été, mais à la fin, les plans étaient différents. Cela dit, on ne sait pas encore quand on en verra plus sur lui.

Que penses-tu de cela? Quel genre de jeu pensez-vous que Saito développe? Pensez-vous que Yoko Taro y participera? Dites le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de NieR pour vous dire qu’il a été récemment annoncé qu’il y aurait un Nendoroid du protagoniste de NieR: Replicant et que Square Enix lancera une figurine très chère des protagonistes de NieR: Automata. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source