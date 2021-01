Jacek Zieba de Bloober Team a défendu la série S dans une interview.

La neuvième génération consoles est avec nous depuis quelques semaines et des millions de joueurs à travers le monde ils apprécient des nouvelles consoles Sony et Microsoft. Dans le cas de ce dernier, la Xbox Series X et la Xbox Series S vont avoir deux mois, et le succès des deux consoles est également palpable dans le manque de stock, bien que Microsoft fasse tout ce qui est en son pouvoir pour fabriquer plus de machines.

Microsoft fait de son mieux pour créer des jeux similaires sur Xbox Series X et SJacek ZiebaLe plus petit de la famille, Xbox Series S, suit générer des doutes parmi un secteur industriel par le différence de puissance qu’il a concernant la Xbox Series X, et si cela peut alourdir la génération, ou même s’il sera en mesure de déplacer les versions futures. Eh bien, dans une récente interview sur wccftech.com, le producteur de The Medium voulait briser une lance en faveur par Series S.

À Jacek Zieba, Travailleur de Équipe Bloober, ils lui ont demandé ce qu’il pensait de la Série S et s’il pense qu’elle peut être utilisée pour l’entrée de nouveaux joueurs ou, au contraire, cela peut rendre la tâche difficile pour les développeurs en raison de la différence de pouvoir. “Il est difficile de juger complètement à ce stade, car nous devons certainement attendre pour voir comment travaillent-ils les premiers titres sur les deux plateformes », a commenté Zieba.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Le producteur a continué sa réponse louant le travail de Xbox et pense que la série S est un bon choix pour nouveaux joueurs: “Microsoft met tout en œuvre pour que les jeux soient aussi similaires que possible sur les deux plates-formes […]. Que nous pouvons être sûr est maintenant que Xbox Series S et Game Pass ne font qu’un Bon choix pour les personnes souhaitant se remettre au jeu ou commence ton aventure“.

Le nouveau jeu vidéo de Bloober Team The Medium arrive 28 janvier sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC, et fera également partie du fantastique Catalogue Xbox Game Pass à partir du jour du lancement. Si vous voulez en savoir plus sur l’un des premiers jeux en vedette de 2021, vous pouvez vous rappeler nos impressions après avoir vu le titre en mouvement.

En savoir plus sur: Xbox Series S, The Medium, Bloober Team, Microsoft et Xbox.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');