Si vous êtes fan des adaptations de jeux vidéo au grand écran, vous connaissez sûrement le film en direct Mortal Kombat. Ce projet sera un redémarrage et comportera une histoire qui, bien que basée sur les personnages emblématiques de la franchise, sera complètement originale. La mauvaise nouvelle est que sa première sera affectée par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

L’année prochaine, 2021, sera très importante pour l’industrie du jeu vidéo liée au cinéma, car plusieurs films confirmés feront leurs débuts. L’un des plus frappants est le film d’action en direct Mortal Kombat, qui sortira début janvier 2021.

Cependant, ce ne sera apparemment pas le cas, car tout semble indiquer qu’il est sur le point d’être officiellement retardé comme l’une des nombreuses conséquences de l’enfermement causé par la pandémie.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le film Mortal Kombat aura beaucoup de violence.

Le film Mortal Kombat a maintenant une date de sortie indéfinie

Le changement de date de sortie n’a pas encore été officialisé, mais les informations proviennent de Todd Garner, l’un des producteurs du film Mortal Kombat. Interrogé via Twitter sur la possibilité de voir de nouvelles informations sur le projet, Garner n’a pas donné une réponse très encourageante, indiquant qu’ils avaient l’intention de sortir le film en mars, mais «la pandémie avait d’autres plans».

Plus tard, le producteur a mentionné que pour le moment, le film n’a plus de date de sortie car ces détails seront confirmés jusqu’à la réouverture des salles. Au cas où vous ne le sauriez pas, aux États-Unis, des mesures d’urgence ont affecté les cinémas de toute la région et ont obligé les bandes à faire leurs débuts numériquement. De même, le producteur a confirmé qu’à cause de cela, la première bande-annonce du film n’a pas non plus de date de sortie.

Pendant ce temps, Garner a confirmé qu’ils avaient prolongé la période de tournage pour faire des enregistrements pendant quelques jours de plus. Pour vous donner une idée de la durée d’enregistrement du film, nous vous informons qu’il a commencé fin 2019.

Eh bien, je pensais que par les médias sociaux des acteurs, vous auriez compris que nous tournions quelques jours de plus. Nous l’avions toujours planifié et nous pensions le faire en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film avant la réouverture des salles. Idem pour la remorque. – Todd Garner (@Todd_Garner) 10 novembre 2020

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que la pandémie permettra au film de sortir au premier semestre 2021? Dites le nous dans les commentaires.

Malheureusement, les perspectives ne semblent pas très encourageantes, mais il y a de l’espoir pour les mois à venir, car il a été récemment annoncé que les tests pour les vaccins COVID-19 donnent des résultats favorables. Si vous êtes fan de la série et que vous souhaitez alléger un peu l’attente, nous vous informons qu’il y a quelques mois un film classique de la franchise a été ajouté au catalogue Netflix. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au coronavirus en visitant cette page.

La source