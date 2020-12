Éditorial: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après tant d’années en tant que franchise de jeux vidéo uniquement, Monster Hunter a finalement fait ses débuts en salles dans certaines parties du monde et malheureusement, il ne l’a pas fait de la meilleure façon. On ne le dit pas à cause de la manière dont l’adaptation a été faite, mais à cause d’une polémique liée à un dialogue, qui a fini par éclipser le film dans les salles chinoises. Après la controverse, le producteur et les personnes impliquées dans le film ont présenté des excuses et ont confirmé qu’ils modifieraient la section qui a suscité la controverse.

Comme nous vous l’avons récemment dit, le film Monster Hunter a donné beaucoup de choses à dire pour une phrase qui est devenue plus tard connue pour avoir une origine raciste. Le scandale a pris une telle ampleur qu’en Chine, ils ont dû l’annuler en pleine ouverture au box-office. Naturellement, de nombreux utilisateurs ont lié cette controverse à Capcom, la société japonaise a donc dû en parler et préciser que le projet est le résultat de “différentes sociétés” et qu’elle a renvoyé les retours aux responsables du film.

Les gérants se sont excusés pour ce qui s’est passé

Ainsi, tout cela est arrivé à Constantin Films, la société de production en charge du film, qui, selon les informations de Deadline, a présenté des excuses pour le malentendu. «Nos sincères excuses au public chinois pour une ligne de dialogue qui est incluse dans une première scène de Monster Hunter. Il n’y avait aucune intention de discriminer, d’insulter ou d’offenser quiconque de l’héritage chinois. Constantin Films a écouté les plaintes exprimées par le public chinois et a supprimé la ligne qui a conduit à ce malentendu par inadvertance », a déclaré la société de production.

De son côté, Paul WS Anderson a présenté une autre excuse dans laquelle il serait dévasté par le fait qu’une réplique du film a offensé le public chinois, car il n’était pas dans l’intention du film de générer un quelconque racisme, et a confirmé aussi que la ligne a été supprimée du film, comme le rapporte Deadline.

Les acteurs disent qu’ils ne connaissaient pas l’origine historique de la phrase

De plus, Milla Jovovich et Jin Au-Yeung (également connu sous son nom de scène MC Jin), qui joue le personnage qui dit la réplique, se sont prononcés avant la controverse. Selon le rappeur également (d’origine chinoise, soit dit en passant), ce moment était censé être celui dans lequel le public chinois se sentait représenté, car il improvisait le dicton, auquel le fond raciste a été plus tard connoté, avec afin de projeter fièrement qu’il était chinois, ce qu’il a professé tout au long de sa carrière.

Après la clarification de l’acteur sur son compte Instagram, Jovovich, également le protagoniste du film, l’a soutenu et a assuré qu’il n’avait rien fait de mal. En fait, ils ont convenu que personne ne connaissait l’origine historique de ce dicton, il incombait donc à la production et à eux, mais pas à l’acteur, de s’assurer que c’était quelque chose d’approprié pour le film, selon les informations d’Eurogamer.

Que pensez-vous de la situation dans le film Monster Hunter? Pensez-vous que la controverse a transcendé plus qu’elle ne le devrait? Dites le nous dans les commentaires.

Tout semble indiquer, alors, que le film Monster Hunter arrivera au Mexique sans la ligne de dialogue qui a généré la polémique. Si vous êtes intéressé par les événements qui seront abordés dans le film, nous vous disons que le directeur de production s’est inspiré d’un jeu Metal Gear pour représenter l’armée dans le film Monster Hunter.

