Une nouvelle vidéo propose de nouvelles dates pour des jeux comme GhostWire Tokyo et l’exclusivité Square Enix.

Play Station a mis à jour les dates prévues pour la plupart des jeux annoncés sur PlayStation 5. Et, comme il est de plus en plus habituel pour la société de Tokyo, l’annonce n’a pas été faite explicitement, mais via les petits caractères au bas de l’une de ses vidéos. Le fait est que la présentation vidéo de Sony lors du CES 2021 en janvier a été accompagnée de nouvelles informations concernant les lancements de jeux tels que Pragmata ou Project Athia, ainsi que d’autres titres annoncés lors de l’événement de présentation PS5. de juin.

Project Athia, le nouveau RPG de Square Enix, cible janvier 2022Premièrement, telle que publiée dans Gematsu, la dernière diapositive de la présentation montre ces nouvelles dates pour les jeux PS5, y compris un retard apparent dans les plans de Capcom. Pragmata, la mystérieuse aventure de science-fiction initialement annoncée en 2022, est désormais prévue pour 2023. De son côté, le nouveau RPG Square Enix, Projet Athia, est maintenant prévu pour Janvier 2022, après avoir été annoncé sans fenêtre de publication prévue.

De plus, comme le montre la liste que nous proposons ci-dessous, les dates ont été nuancées de plusieurs jeux PS5 prévus pour 2021, dans certains cas à préciser, et dans d’autres à l’inverse. Eh bien, des jeux comme Ratchet et Clank: Rift Apart, qui était prévu pour la “première moitié de 2021”, et Horizon: Forbidden West, qui était prévu pour la “seconde moitié”, sont désormais datés simplement de “2021“. Pour leur part, d’autres titres comme celui intrigant GhostWire Tokyo de Tango Gameworks précisent un peu plus leur date, et maintenant cela pointe vers”Octobre 2021Voici toutes les dates, telles qu’elles apparaissent dans la vidéo:

Hitman III: janvier 2021

Retour: 19 mars 2021

Kena: Pont des esprits – mars 2021

Cendres solaires: juin 2021

Little Devil Inside – juillet 2021

Ghostwire: Tokyo – Octobre 2021

Stray: octobre 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart: 2021

Horizon Forbidden West: 2021

Projet Athia: janvier 2022

Pragmata: 2023

PlayStation peut prévoir une année de nombreux mouvements comme c’était 2020, et donc vous ne souhaitez pas trop spécifier les dates de Ratchet et Clank et Horizon en début d’année pour avoir plus de flexibilité dans vos plans. Bien sûr, la chose la plus frappante à propos de cette mise à jour est qu’un jeu comme Pragmata, déjà annoncé sur le long terme, est maintenant prévu pour encore plus tard. Alors que nous attendons que l’année se poursuive et que Sony spécifie pleinement les dates de ses jeux prévus, nous vous rappelons que Destruction AllStars fera ses débuts le mois prochain sur PS5, et sera inclus dans les jeux PS Plus.

