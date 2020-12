Une nouvelle vidéo retraçant le futur catalogue de jeux PS5 en 2021 détaille l’exclusivité de l’aventure.

Nous devons regarder vers l’avenir, après avoir laissé derrière nous une année 2020 productive en termes de lancements de jeux vidéo. Sur PlayStation, ils regardent déjà 2021 et viennent de publier un nouvelle vidéo présentant les prochaines versions de la PS5, la console PlayStation de nouvelle génération.

Une séquence qui nous rappelle qu’au cours des prochains mois, des jeux comme Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 ou Ratchet and Clank: Rift Apart arriveront. En plus d’autres jeux comme Deathloop ou Ghostwire Tokyo. Mais si l’on s’arrête un instant, la vidéo révèle un détail inconnu à ce jour, lié au projet Athia, le RPG Square Enix Annoncé comme exclusif pour PS5 et PC.

Deathloop et Ghostwire Tokyo conservent leur exclusivité d’un anComme on peut le voir, il est démontré que Project Athia sera exclusif sur consoles pendant “au moins deux ans”. Un détail qui ne passe pas inaperçu et qui révèle un aspect encore méconnu de la mystérieuse aventure, dont on n’a vu qu’un teaser et on sait que ce sera une aventure en monde ouvert créée avec le moteur graphique Moteur lumineux. N’oubliez pas que la société japonaise a également en tête l’annonce de Final Fantasy XVI, bien qu’il n’y ait pas de fenêtre de lancement connue.

En fait, on voit aussi que le exclusivité temporaire un an sur des consoles de jeux comme Deathloop ou Ghostwire Tokyo, titres appartenant à Bethesda, une société récemment rachetée par Xbox.

En savoir plus: RPG, Square Enix et Project Athia.

