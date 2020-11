L’étude Shift Up en a appris davantage sur le système de combat.

C’est une réalité que le marché asiatique en dehors du Japon s’introduit avec plus de force dans le monde des jeux vidéo. Des tubes comme Genshin Impact, du studio chinois myHoYo, ou l’immense anticipation Black Myth: Wukong (d’un autre studio chinois, Science du jeu), montrent que d’autres pays asiatiques vont nous donner beaucoup joies dans les prochaines années.

En avril 2019, l’étude sud-coréenne Décale vers le haut a annoncé l’existence du projet EVE montrant une première bande-annonce. Maintenant, les créateurs ont mis en lumière un nouveau gameplay dans lequel on voit le protagoniste se battre contre un énorme monstre. Nous pouvons voir comment le jeu propose une action, des animations formidables très fluide et réalisé, et un gameplay plein de combos.

Le titre semble être défini dans un avenir dystopique et nous pouvons également voir qu’il y a trois barres pour le protagoniste et deux pour le monstre. L’un est la vie, mais le reste peut être lié à la résistance, aux boucliers ou à un système similaire aux postures de Sekiro, bien que rien de tout cela n’est confirmé. Ce que nous pouvons voir, c’est qu’en bas à droite, il indique le nombre de soins restants.

Il semble que le titre dispose également d’un système de serrures ou parrys, en plus de pouvoir ralentir le temps. Enfin, il est important de commenter, comme le constate Dualshockers, que Shift Up a changé les systèmes dans lesquels le jeu sera lancé et qu’il affecte maintenant “le jeu est développé” pour montrer le performance maximum sur différentes plateformes, y compris les consoles«Étant une version multiplateforme, et ne spécifiant plus PS4 et Xbox One, le jeu indique une sortie sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, bien que nous attendions des nouvelles dans les mois à venir.

