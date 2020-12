Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 08:39

Novembre a été un mois très important pour Xbox. Avec l’arrivée des séries X et S, l’entreprise a vu la croissance de ses plates-formes. Maintenant, aujourd’hui, ils ont révélé des informations très intéressantes liées aux premières semaines de vie des nouvelles consolesainsi que l’avenir de l’entreprise.

Pour commencer, il a été commenté qu’en novembre, l’interaction mensuelle avec Xbox Game Pass avait été doublée. De même, il a été révélé que 40% des nouveaux utilisateurs de Xbox jouent à une série S. D’autre part, la série X | S a atteint des records de vente dans plus de 40 régions, et au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, la console s’est vendue en quelques heures.

Concernant l’avenir, La société prévoit de lancer Xbox Game Pass via le cloud sur les PC Windows et les appareils iOS à partir du printemps 2021.. Voici ce que Jerret West, CVP de Microsoft Gaming, avait à dire à ce sujet:

«Au printemps 2021, nous franchirons la prochaine étape de notre voyage pour atteindre plus de joueurs à travers le monde en rendant les jeux cloud dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate disponibles sur PC Windows via l’application Xbox. et le navigateur, et les appareils iOS via le navigateur Web mobile ».

De même, une liste de Jeux 2021 confirmés jusqu’à présent pour Xbox Game Pass, quelque chose qui grandira sûrement avec le temps.

-Halo Infini

-Psychonautes 2

-L’ascension

-Le Medium (version console exclusive)

-The Gunk (version console exclusive)

-Warhammer 40K: Darktide (lancement de console exclusif)

-Exomecha (version console exclusive)

-Shredders (version console exclusive)

-Mépris

-Skatebird

-Dead Statique Drive

-La belle vie

Finalement, Xbox nous demande de rester à l’écoute pour les Game Awards demain pour plus de surprises. Comme vous vous en souvenez peut-être, des rumeurs indiquent que la société prévoit une grande annonce lors de la remise des prix. Verrons-nous enfin le premier jeu de The Initiative?

Via: Xbox

La PS5 et DualSense reçoivent une nouvelle mise à jour

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.