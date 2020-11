Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jeu dans le cloud fait son chemin dans l’industrie du jeu vidéo et la société avec la proposition la plus attrayante est certainement Microsoft avec son Project xCloud, car elle dispose non seulement d’un catalogue varié, mais également de titres triple A très importants. Eh bien, très bientôt, il aura une qualité de plus, car il apportera le jeu à plus de publics et le fera avant 2021.

Project xCloud est disponible dans plusieurs pays et permet aux joueurs disposant d’un téléphone portable ou d’une tablette de profiter de divers titres via le cloud. Bien que le champ d’application de l’application soit large si l’on considère que ces appareils sont largement utilisés, Microsoft est déterminé à fournir encore plus d’accessibilité ou plus d’alternatives de jeu, puisque récemment le responsable de la Xbox, Phil Sencer, a évoqué la possibilité d’apporter le service. aux télévisions et aujourd’hui vous avez mentionné que cela arriverait bientôt.

Dans une interview avec The Verge, on a demandé au responsable ce qui empêchait Microsoft d’apporter une application Xbox aux téléviseurs intelligents et la réponse de Spencer a révélé qu’il n’y avait rien pour l’empêcher, mais apparemment, ils travaillent déjà sur portez l’application à la télévision pour pouvoir jouer sans avoir besoin de consoles.

“Je pense que tu verras [una aplicación de Xbox para Smart TV] dans les 12 prochains mois. Je ne pense pas que quoi que ce soit nous empêchera de faire cela », a déclaré Spencer.

Dans le cas où vous l’avez manqué: il est prévu d’apporter le projet xCloud aux consoles et aux PC.

Vous pouvez lire des titres Xbox sur des téléviseurs sans avoir besoin d’une console

Selon le patron de la Xbox, les téléviseurs ne sont plus un simple projecteur à tube cathodique (CRT), mais disposent de la technologie nécessaire pour exécuter des jeux et des applications à partir d’autres appareils, tels que les téléphones portables et les tablettes, ce qui suggère que, pour par conséquent, il est possible de jouer à Project xCloud.

«Ce que nous appelions autrefois un téléviseur était un tube cathodique qui prenait juste une image au dos d’un morceau de verre qu’il regardait. Maintenant, comme vous le dites, un téléviseur est plus une console de jeu vidéo sur un écran qui a une plate-forme d’application et une pile Bluetooth et la possibilité de diffuser. Est-ce encore juste un téléviseur, ou est-ce la forme et la fonction des appareils que nous avions autour de notre téléviseur consolidés sur le grand écran que je regarde? »A demandé Spencer.

Il semble donc que Microsoft élargisse son offre pour proposer pratiquement le service Google STADIA. Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Spencer avait déjà évoqué la possibilité de lancer du matériel pour se connecter aux téléviseurs et prendre en charge la fonction de contrôle. Cependant, Xbox n’a pas donné plus de détails à ce sujet, on ne sait donc pas comment le service fonctionnera ou s’il fera partie d’autres abonnements, tels que Game Pass.

Souhaitez-vous essayer ce service tel qu’il est disponible au Mexique? Préférez-vous jouer dans le cloud ou à partir de consoles Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’il y a quelques jours, Xbox a confirmé que Project xCloud arriverait très prochainement au Mexique. Si vous souhaitez profiter de ce service, nous vous laissons une liste des appareils qui seront compatibles.

Project xCloud est disponible sur les téléphones et tablettes Android et devrait également arriver sur les consoles et les PC à l’avenir. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au service en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source