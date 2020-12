Le nouveau jeu du créateur de Dead Space sera une aventure solo à la troisième personne.

Il y a plus d’un an, nous savions que Glen Schofield, le créateur de Dead Space, avait conclu un accord avec PUBG Corp. pour fonder un studio et créer une nouvelle aventure dans l’univers de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Un peu plus d’un an passe, et on retrouve l’annonce du Callisto Protocol, une horreur de survie futuriste avec une bande-annonce cinématographique qui rappelle beaucoup le jeu d’horreur de Jeux viscéraux, et très peu à la bataille royale militaire de Brendan Greene.

Eh bien, malgré ce que cela peut sembler, le protocole Callisto oui il partage un univers avec PUBG, seulement qu’il sera fixé 300 ans dans le futur. Ceci est confirmé par Schofield lors d’une interview sur le jeu pour IGN: “Le plus drôle est que J’ai inventé cette histoire quand j’ai rencontré les gens de PUBG pour la première fois et que j’ai commencé à leur parler [The Callisto Protocol] et créez une étude. Je leur ai présenté ce jeu, et ce que nous avons fait, c’est l’adapter dans la chronologie PUBG“.

Mon objectif est de créer le jeu le plus terrifiant des plateformes de nouvelle générationGlen SchofieldMais ne vous y trompez pas, le protocole Callisto sera un jeu de horreur solo, avec une vue à la troisième personne, et pariant sur l’immersion totale grâce aux avancées techniques de nouvelle génération, notamment celles liées à l’audio 3D: «Nous voulons faire tu as vraiment l’impression d’être à l’intérieur de ce monde. Même si tu dois t’échapper de cette prison [donde se ambienta el juego] et vous essayez de survivre à ces horreurs impensables“.

“Tout ce que je peux dire, c’est que … Mon objectif, et le but de l’équipe, est créer le jeu le plus effrayant des plateformes de nouvelle génération. Donc si c’est ce que vous voulez jouer, c’est ce que nous allons vous donner », promet Glen Schofield. Je sais que beaucoup voudront voir cette aventure en action à cause de leurs souvenirs de Dead Space, mais un serveur est en train de mourir. curieux de savoir comment Le protocole Callisto se connecte à PUBG. Dans tous les cas, et si vous avez manqué le gala de ce mois-ci, voici notre chronique avec toutes les annonces des Game Awards 2020.

