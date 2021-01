«Je pense que nous pouvons avoir plusieurs frayeurs de la part du contrôleur lui-même», explique le créateur de Dead Space.

Le protocole Callisto a été l’une des annonces les plus intéressantes du dernier gala The Game Awards 2020. Sans surprise, nous avons parlé du nouveau jeu du créateur de Dead Space, Glen Schofield, une aventure qui s’annonce comme une horreur de survie pour un joueur et centrée sur la nouvelle génération de consoles, PlayStation 5 et Xbox Series X, ainsi que pour PC. Eh bien, si Schofield sait quelque chose, c’est pour mettre la peur dans le corps de ses joueurs. Et avec le nouveau Manette PS5 DualSense et ses fonctions, le créateur cherche à profiter des possibilités qu’il offre.

Nous pouvons avoir plusieurs frayeurs de la commande elle-même Glen SchofieldDans une interview pour le dernier numéro du PlayStation Magazine officiel, partagée par PSU, le directeur de The Callisto Protocol évoque la possibilité de utiliser la rétroaction haptique du contrôleur DualSense dans son nouveau jeu d’horreur: “Nous verrons comment le faire fonctionner. Mais je pense que nous pouvons obtenir plusieurs frayeurs du contrôleur lui-même. Il y a plusieurs choses qui vont vraiment nous aider à créer un jeu d’horreur de survie de nouvelle génération. “

Après avoir créé les aventures d’Isaac Clarke, et avec les possibilités offertes par la commande DualSense, nous devrons être très attentifs à tout ce que Glen Schofield peut proposer pour prendre les joueurs au dépourvu. Un autre point que le créateur souligne, déjà à propos de la nouvelle génération de consoles en général, est saut graphique offert par le nouveau matériel: “[Has visto] ce que nous créons, non? Cela semble réel. Et vous savez, [los gráficos] Ils semblaient réels avant, mais maintenant ils le sont encore plus. Est tel le niveau de détail nous pouvons offrir maintenant, ce qui est fou. “

Annoncé le mois dernier, le protocole Callisto est développé par Striking Distance Studios dans le cadre de PUBG Corp., et sa sortie est prévue à un moment donné. à partir de 2022. Une horreur de survie à la troisième personne du créateur de Dead Space, qui fera en quelque sorte partie de l’univers PUBG, bien que situé dans une prison spatiale 300 ans plus tard.

En savoir plus: Le protocole Callisto, Glen Schofield, Striking Distance Studios, DualSense et PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');