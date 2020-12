Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 12h28

Fantôme de tsushima est le premier gagnant du Prix ​​du jeu 2020, remportant le prix ‘La voix du joueur ‘, c’est-à-dire qu’il a été sélectionné comme Jeu de l’année par les utilisateurs et non par des critiques spécialisées. Malgré cela, c’est toujours un triomphe important et nous donne une idée du type de prix que cette nouvelle aventure de Sucker Punch.

Eu a réussi à vaincre The Last of Us Part II, Hadès, DOOM Eternal, et le récemment publié, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Fantôme est également nominé pour de nombreuses autres catégories de l’événement, y compris Jeu de l’année, meilleure réalisation, meilleur récit, meilleure direction artistique, meilleur design audio, meilleur acteur (Daisuke Tsuji comme Jin Sakai) et meilleur jeu d’action / aventure.

Probablement Fantôme de tsushima Il va également remporter d’autres prix, et il ne faudra pas longtemps pour savoir lesquels. Souviens-toi que Prix ​​du jeu 2020 aura lieu ce jeudi 10 décembre à 17h, heure du Mexique.

La source: Récompenses du jeu

Voici la magnifique bande-annonce de lancement de Cyberpunk 2077! Ce n’est pas toi, Twitter échoue

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.